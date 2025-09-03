Guatemala en modo selección rumbo al mundial de fútbol 2026

Compartir

Ciudad de Guatemala/Prensa Latina

Guatemala cuenta hoy las horas para el primer partido de la absoluta ante la Selecta de El Salvador en la última fase del camino al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del próximo año.

La azul y blanco, dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, afina los detalles desde la víspera con 23 de los 24 efectivos, en espera de la incorporación del delantero Nathaniel Mendez-Laing, del Milton Keynes Dons de la cuarta división de Inglaterra.

El técnico convocó también, como legionarios, a Nicholas Hagen (Columbus Crew, MLS), Aaron Herrera (DC United, MLS), Olger Escobar (CF Montreal, MLS), Arquímides Ordóñez (FC Zimbru, Moldavia) y Rubio Rubín (Charleston Battery, USL).

Tras un notable desempeño en la Copa Oro, Tena concentró desde hace casi tres semanas a algunos jugadores de la Liga Nacional, aunque generó polémica el rompimiento del pacto por parte de Antigua GFC y Municipal ante el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

El entrenador expresó su molestia debido a la salida de los Rojos Kenderson Navarro, Carlos Aguilar, Pedro Altán y Rodrigo Saravia, además de los Coloniales José Rosales, José Ardón y Óscar Castellanos.

No obstante, la expectativa continúa alta, con la instalación de pantallas gigantes por el Gobierno en la céntrica Plaza de la Constitución para que, quienes no alcanzaron entradas, puedan disfrutar el juego en un ambiente seguro y festivo.

El presidente chapín, Bernardo Arévalo, anunció que coordina una visita a la selección antes del choque en el capitalino Cementos Progreso el venidero día 4 (jueves), para “pasar a saludarlos y tener unas palabras con ellos”.

El encuentro lo vamos a ver en casa y con algunos de mis colegas de gabinete estaremos pendientes de la televisión, confesó el mandatario en conferencia de prensa.

El capitán de la bicolor, José Carlos Pinto, manifestó orgullo por estar en la prueba final, la que da cupos directos a los tres primeros de cada grupo, mientras los dos mejores segundos lugares avanzarán a un repechaje intercontinental.

Previo al viaje este lunes a Guatemala, el reconocido preparador de los cuscatlecos, Hernán “El Bolillo” Gómez, admitió que el rival “es un equipo con mucho orden, con un buen técnico y bastante tiempo de trabajo, pero nosotros creemos que estamos equilibrados también ya”.

Aquí sí es fundamental sacar puntos, por ahí sacar resultados sin saber cómo, pero hay que sacarlos. No me gusta hablar de si vamos a defender o atacar, lo importante es el equilibrio y equivocarnos lo menos posible, concluyó.

El historial entre ambos favorece a los ahora anfitriones con 37 victorias, 26 empates y solo 21 descalabros.

Los de la tierra del quetzal no tendrán tiempo para la recuperación, pues el 9 (martes siguiente) visitarán al rocoso Panamá en el Estadio Rommel Fernández.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...