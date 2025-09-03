Princesa Leonor ingresa a la Academia General del Aire y del Espacio

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Para continuar con su formación militar, doña Leonor ha ingresado a la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia, España, este lunes primero de septiembre, junto a ella ingresan los demás cadetes para iniciar el curso 2025-2026.

La alumna Alférez Borbón Ortíz ha lucido el mono de vuelo con motivo a su primera toma de contacto con el avión de entrenamiento Pilatus P-31. Cabe destacar que en él se entrenan todos los alumnos.

Fernando López, presidente de la Región de Murcia, explica que es un “orgullo” que su Alteza Real continúe la última etapa de su formación militar, tal como lo hizo su abuelo (rey emérito, Juan Carlos I) y su padre (rey Felipe VI).

“Con ganas de aprender, poco a poco”, estás han sido las palabras de la Princesa de Asturias, quien está a pasos de convertirse en piloto en la historia de España.

Para el próximo julio, ella habrá finalizado sus tres años de formación militar, tal como en su momento lo programó la Casa del Rey y el gobierno.

Concluida su formación, ella obtendrá los rangos de Teniente del Cuerpo General del Ejército de Tierra, Alférez de Navío del Cuerpo General de la Armada y Teniente del Cuerpo General del Ejército de Aire y del Espacio.

