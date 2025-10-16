Guatemala devuelve derrota a El Salvador

Compartir

San Salvador/Prensa Latina

Guatemala derrotó la noche del martes como visitante a El Salvador 1-0 y alejó las posibilidades de clasificación de la llamada Selecta al mundial de Norteamérica 2026.

Luego de un primer tiempo con dominio salvadoreño pero sin abrir el marcador, los guatemaltecos sorprendieron a los 45 segundos del tiempo complementario y abrieron la pizarra con gol de Óscar Santis, quien sorprendió a la defesa cuscatleca.

A partir de ese momento la desesperación de apoderó del once salvadoreño que no concretaba su ataque mientras el reloj corría en su contra y el arbitro canadiense nunca estuvo cerca de algunas jugadas que pudieron emparejar el choque.

Con los cambios en el minuto 70 El Salvador presionó, mientras Guatemala defendió su ventaja para concretar su primera victoria en Grupo A luego de los seis minutos agregados a los 90 reglamentarios.

Mientras los punteros Panamá y Surinam igualaron 1-1, para continuar liderando el grupo.

Con la actuación de este martes, a la escuadra salvadoreña solo le restan dos enfrentamientos como visitantes en noviembre contra Surinam y Panamá.

