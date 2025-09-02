PNC captura 3 personas por lesiones, amenazas y hurto

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil reportó en las últimas horas, la detención de tres personas involucradas en hechos delictivos registrados en San Salvador y San Vicente, en operativos que contaron con el apoyo de unidades policiales y denuncias ciudadanas.

Uno de esos casos es la detención de Violeta del Carmen Coreas Saravia, de 29 años, quien fue capturada tras lesionar con arma blanca a su pareja durante una discusión “por celos” en la residencial Altavista, del distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.

Según la PNC, el hombre sufrió heridas en el hombro derecho y fue trasladado a un hospital, donde se encuentra estable. Coreas Saravia será remitida por el delito de lesiones.

Allanamiento y amenazas en San Vicente

La institución policial informó la detención de Gerson Alexander Fernández Orantes, de 24 años, quien ingresó sin autorización a una vivienda en el barrio San Francisco, San Vicente Sur, donde amenazó a la propietaria con un corvo. Fernández Orantes, al notar una cámara de seguridad, huyó del lugar.

Gracias a un video difundido en redes sociales y a labores de investigación, fue capturado en el cantón Chucuyo. El sujeto posee antecedentes por lesiones y hurto, y será procesado por amenazas y allanamiento de morada.

Hurto de teléfono a adulta mayor

En otro de los casos, la corporación policial reportó la detención de Manuel de Jesús Huezo Gómez tras hurtar el celular de una adulta mayor. El dispositivo lo usaba para comunicarse con su familia y el seguimiento a su estado de salud.

Este sujeto se aprovechó de su confianza, sin embargo, al recibir la denuncia los policías lo capturaron en el reparto Maquilishuat de Tonacatepeque.

“No vamos a tolerar el cometimiento de ningún delito, será remitido por el delito de hurto y receptación”, destacó la institución policial.

Por este último caso, se pronunció el presidente Bukele a través de su cuenta en X. “En El Salvador no se tolerará ni el más mínimo delito. Y la efectividad de nuestra policía es del 99%. Así que, si usted comete uno, sepa que tendrá que pagar en la cárcel”, destacó.

