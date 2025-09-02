Despidos obedecen a la entrada en vigencia de ANDRES

Compartir

“ANDRES lo disfrazan como público, pero es un asocio público-privado como la DOM, ahora hay que darle a ANDRES el 50% de lo que se recauda en tasas municipales”.

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El concejal de la alcaldía de San Salvador Este, el efemelenista Cayetano Cruz, manifestó que los despedidos de la municipalidad son alrededor de 490, de los cuales 340 corresponden al área de aseo y 150 del CAM. En el caso de desechos sólidos obedece a la entrada en vigencia de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), por lo tanto, esos empleados ya no son necesarios.

Cruz dijo que San Salvador Este, conformado por Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque, es la prueba piloto de ANDRES. Esto mismo va a pasar en todas las demás alcaldías, un ente que lo disfrazan de público porque es el presidente y la Asamblea que lo creó para supuestamente hacer más eficiente la recolección de basura.

“Es un asocio público-privado como todos, te lo venden como público, pero cuando uno lee la ley, se da cuenta que la prioridad dentro de la ley es crear asocio público-privado, donde lo privado es más que lo público, y la participación de los públicos es un porcentaje muy pequeño. Ahora hay que darle a ANDRES el 50% de lo que se recauda en tasas municipales, y al no necesitar esos trabajadores, es donde se despiden, si quiere ANDRES que los contrate, pero ya es un contrato de servicios privados, ya no es municipal, sostuvo.

La gente pregunta dónde están las obras, pero los préstamos han servido para pagarle a MIDES, CAES y todas las empresas grandes. Las municipalidades sacrifican a los trabajadores y las obras por pagar.

Cruz expresó que la población decide quién será el alcalde, pero no es decisión de la población quién va a ser el director de ANDRES, de los mercados o de la DOM, es el presidente que dispone de esos cargos, antes si no había buena recolección de basura la gente decía, en las elecciones se cambia de alcalde, sin embargo, ahora ya no tiene ninguna responsabilidad porque para eso se paga a este asocio.

El concejal del FMLN reveló que en el concejo municipal no existió discusión sobre la supresión de 500 plazas de la alcaldía de San Salvador Este, solo se lleva lo que el “poder detrás del trono” le dice al alcalde, muchas de esas decisiones se desconocen.

“Hay personeros de Casa Presidencial en la alcaldía, he visto al señor Silvio Aquino, prácticamente permanente, incluso, usan las instalaciones para capacitaciones de Nuevas Ideas, por ejemplo, la Casa Comunal de la colonia Guadalupe, la han agarrado como un local del partido Nuevas Ideas, ocupan los bienes municipales para propaganda partidaria”, denunció durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

El concejo municipal fue llamado a una sesión extraordinaria cuyo único punto de agenda era la ejecución de préstamo, pero al llegar realmente era la supresión de plazas, se dijo que 15 millones de dólares iban a ser para pagar las indemnizaciones de las supresiones de plaza, pero la gente con 20 años de trabajo salió con sus cheques por 4 mil dólares, es decir, no les dieron el dinero que correspondía por los años laborados.

Según Cruz, en el concejo se dijo que iban a considerar y no suprimir la plaza de las personas próximas a jubilarse, a fin de tener acceso a una pensión; asimismo, no suprimir las plazas de personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión o cualquier otro tratamiento que necesite asistencia médica, pero al final no fue totalmente cierto.

“El día que les estaban dando la carta a todos los de supresión, me encontré con varios trabajadores que me enseñaban la nota donde el seguro hacía constar que esa persona tenía enfermedades crónicas, sin embargo, como esta fue una decisión que le dijeron a cada jefe necesito eliminar de esta unidad tantas plazas, no tomaron en consideran las plazas de estas personas”, agregó.

El concejal enfatizó que muy al estilo de Nuevas Ideas, pusieron en reserva parcial la información de esta supresión de plazas, aunque la reserva no llena los requisitos porque se basan en la Ley de Acceso a la Información Pública, el artículo 19 establece los requisitos, pero ninguno se apega para ser reservada la información.

“Lo de la reserva puede estar bien porque no menciono los nombres de las personas a quienes les fueron suprimidas las plazas, ni tampoco cuánto le dieron, por cuestiones si se quieren ver, de seguridad, y puedan ser sujeto de algún robo o hurto, pero ya para nadie es un secreto porque no pueden despedir a 500 personas y pensar que nadie se va a dar cuenta”, recalcó.

Manifestó que a finales del año recién pasado cerca de once mil personas fueron despedidas de instituciones públicas incluyendo alcaldías, aparte de la crisis de empleo que hay en el país, ahora se suman trabajadores municipales de Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque.

