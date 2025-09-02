Campeona olímpica argelina de boxeo apela suspensión

Compartir

Lausana, Suiza/Prensa Latina

La campeona olímpica argelina Imane Khelif apeló la decisión de World Boxing de prohibirle competir a menos que se someta a una prueba genética de sexo, informó hoy aquí el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Las partes están intercambiando actualmente alegaciones por escrito y, con su acuerdo, se programará una audiencia, añadió el más alto tribunal deportivo.

Khelif se coronó en la división de peso wélter femenino en los Juegos Olímpicos de París el año pasado en medio de una disputa de género sobre su elegibilidad tras protestas de sus rivales.

La pugilista fue descalificada de los Campeonatos del Mundo de 2023 por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), que dijo que las pruebas de cromosoma sexual habían dictaminado que no era elegible, pero nunca hizo públicos los resultados.

Como el Comité Olímpico Internacional despojó a la IBA de su condición de organismo rector del deporte en 2023 y asumió el control de la organización de las competencias en París Khelif pudo competir.

Sin embargo, World Boxing introdujo en mayo pruebas de sexo obligatorias para todas las boxeadoras en sus competiciones.

La deportista de 26 años declaró en repetidas ocasiones que nació mujer y que tiene una larga trayectoria en competiciones de boxeo femenino, pero todo parece indicar que deberá demostrarlo con una prueba genética de sexo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...