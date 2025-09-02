Grecia propina paliza, España mejora y Francia cae en Eurobasket

Compartir

Limasol, Chipre/Prensa Latina

La invicta selección de Grecia alcanzó su tercera victoria en el Eurobasket 2025 al barrer 94-53 a Georgia, jornada en la que España ganó por segunda vez y Francia tropezó con Israel.

En una fecha dominical dedicada a completar las terceras presentaciones de los equipos de los grupos C y D, los helénicos volvieron a contar con otra soberbia demostración de su estrella Giannis Antetokounmpo, quien había descansado ayer, autor en la Spyros Kyprianou Arena de esta ciudad de 27 puntos frente a los georgianos.

El baloncestista de los Milwaukee Bucks de la NBA capturó además ocho rebotes y dio cuatro asistencias, acompañado en la ofensiva por Konstantinos Mitoglou (17 cartones) y Tyler Dorsey (14).

Grecia encabeza la llave C con 3-0 asegurando un boleto en la próxima fase, seguida por la campeona europea reinante España (2-1), que arrolló esta tarde en el propio escenario a la local Chipre 91-47 con 19 unidades de Willy Hernangómez.

Los ibéricos cedieron en su debut de manera inesperada ante Georgia, pero han aprovechado a rivales discretos para reponerse.

En el grupo D, la subtitular olímpica y europea Francia perdió la oportunidad de unirse a las escuadras con 3-0 en el Eurobasket (Serbia y Turquía por el A, Alemania y Finlandia por el B y Grecia en el C), al resbalar en la Spodek Arena de la ciudad polaca de Katowice frente a Israel (2-1) 82-69.

Por los israelíes destacó el jugador de los Portland Trail Blazers de 24 años Deni Avdija con sus 23 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias contra una Francia que vino al torneo sin sus estelares Victor Wembanyama, Rudy Gobert y Evan Fournier.

Finalmente Eslovenia inauguró el casillero de las victorias de la mano del fuera de serie Luka Doncic, apenas el cuarto jugador con un triple doble en un Eurobasket (26 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias) para vencer 86-69 a Bélgica.

Esta noche la local Polonia buscará en el D su tercer triunfo ante la débil Islandia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...