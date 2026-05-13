Comisión acuerda renovación gratuita del DUI cuyo vencimiento sea entre el 29 de noviembre 2026 a febrero 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Disposiciones especiales y transitorias para la renovación gratuita del Documento Único de Identidad (DUI), cuya fecha de vencimiento sea entre el 29 de noviembre de este año y el 28 de febrero de 2027, es lo que aprobó la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno este miércoles.

Las disposiciones establecen que para acceder a este beneficio deben realizar el trámite desde la entrada en vigencia del decreto, a partir de su publicación en el Diario Oficial, y hasta el 28 de noviembre de 2026.

La renovación podría efectuarse en cualquier Duicentro del país o mediante la plataforma electrónica que habilite el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), sin exigir documentos o requisitos adicionales.

El director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, detalló que entre enero de 2026 y marzo de 2027, vencerán cerca de 1.6 millones de Documentos Únicos de Identidad (DUI). Pero la medida beneficiaría al 25.25 % de salvadoreños que tienen su documento próximo a vencer, ya que 404,085 expiran entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

Este dictamen pasará al pleno legislativo este jueves en la sesión plenaria ordinaria.

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