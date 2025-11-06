Claudia Ortiz plantea que los recursos en Educación deben ser de forma integral

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, dijo que la educación de El Salvador en definitiva necesita de recursos, “pero que estén enfocados en una forma integral”.

Las declaraciones de la legisladora surgen en el contexto de la inauguración de 70 escuelas por parte del Gobierno en varios departamentos de El Salvador y en medio de una reforma al presupuesto del Ministerio de Educación, para incorporar $7,015,995 de un préstamo de $100 millones adquirido en agosto pasado, con la Corporación Andina de Fomento (CAF). Los fondos permitirán implementar el Programa de Modernización del Sistema Educativo de El Salvador.

Algunos objetivos del mismo son incorporar en los centros educativos nuevas tecnologías y aplicar metodologías pedagógicas innovadoras que respondan a las necesidades actuales del país y a los desafíos del mundo moderno.

El Gobierno, el domingo por la noche, inauguró 70 escuelas con un costo que pasa de los $60 millones; sin embargo, en la opinión pública se ha cuestionado sobre otros factores que inciden en la educación como los caminos para llegar a ese centro escolar, ya que en redes sociales se ha visto cómo algunos estudiantes se cruzan ríos o calles con lodazales para llegar hasta sus centros de estudios.

Un sector de la oposición ha mencionado que también se debe trabajar en esos temas. Claudia Ortiz, al respecto, recordó su propuesta de megaescuelas; “estamos viendo que hay remodelaciones de escuelas y que bueno, una escuela remodelada en mejores condiciones es una buena noticia. Por eso nosotros también estamos proponiendo que eso se complemente con una visión integral, con clases extracurriculares en deportes, arte, en ciencia y tecnología, para los chicos y jóvenes, los niños y jóvenes, después de las clases normales”, comentó la legisladora.

Claudia Ortiz sostuvo que también han propuesto un sistema de transporte escolar público y gratuito, “que eso también acorte las distancias y los tiempos de traslado de las familias hacia las escuelas. Y estamos proponiendo también que existan incentivos a los docentes. El docente es el corazón del sistema educativo, es el corazón del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje”, planteó Ortiz en declaraciones a los medios.

A juicio de la legisladora, la educación en el país tiene que estar orientada, “a un Estado democrático, una sociedad pacífica, una sociedad donde la convivencia sea sana”, para ello, los docentes “tienen que tener un papel central”.

