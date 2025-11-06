Sismos en Juayúa son por fallas geológicas en la zona

Redacción Nacionales

En Juayúa y zonas cercanas la actividad sísmica se ha intensificado en la últimas horas. Entre las 5:23 a.m. del 4 de noviembre y las 10:00 a.m. del 5 de noviembre de 2025 han ocurrido 195 sismo, informó el Ministerio de Medio Ambiente.

En este período, de un total de 195 sismos, 16 han sido sentidos por la población.

Ante esta situación el Observatorio Ambiental mantiene vigilancia constante y recomienda a la población estar atenta a la información oficial y tomar precauciones ante posibles réplicas.

Solo el martes, en las primeras cuatro horas de la mañana se reportaron 45 sismos en el distrito de Juayúa y alrededores, en Sonsonate Norte.

Estos movimientos telúricos, según Medio Ambiente, fueron registrados desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana del martes 4 de noviembre, según indica el más reciente reporte publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Es de destacar que de estos sismos solo siete habrían sido sentidos por los pobladores de la zona. La institución explicó que estos movimientos son producidos por la activación de las fallas geológicas de la zona.

En el informe especial 1 del MARN se indica que el sismo de mayor magnitud fue reportado a las 6:04 de la mañana, con una intensidad de 3.0, cuya profundidad fue de 3.6 kilómetros.

Debido a estos movimientos Medio Ambiente da seguimiento a la actividad sísmica para informar «sobre su evolución» y alerta a los habitantes de la zona afectada, para que sigan las recomendaciones de las autoridades correspondientes.

La actividad sísmica más reciente fue registrada en San Lorenzo, Ahuachapán, en los cantones El Conacaste, El Portillo, Guascota, San Juan Buena Vista, Las Pozas y en San Lorenzo.

