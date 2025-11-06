El camino es la lucha y el ensamble social: Walter Raudales

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El periodista y presidente del Movimiento Izquierda Salvadoreña (MIS), Walter Raudales, aseguró que ante la situación del país el camino es la lucha y el ensamble social, tal como ha ocurrido en el área de salud con el surgimiento de

CONADESA, donde gremiales y sindicatos de médicos se han unido a 60 organizaciones por la defensa del derecho a la salud de los salvadoreños.

“Hay esperanza de que sí se pueden organizar, puede existir ensamble social de maestros y otros sectores como vendedores ambulantes, sindicatos dignos o personas despedidas, el surgimiento de CONADESA tiene muy preocupados a los asesores del gobierno porque encendió una luz y una esperanza, porque por ese es el camino”, expresó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Consideró que se debe construir la esperanza a pesar del temor y el miedo, pues existen liderazgos y caminos, el pueblo ya se desengaño y pasa al desencanto con el accionar del gobierno, cuando este pase al desprecio o repudio, ya no vuelta atrás.

La posición como Movimiento de Izquierda Salvadoreña es que los distintos sectores se unan, construyan su ensamble, y cada uno haga la lucha desde su propia trinchera reivindicativa y luego todos los sectores se unan, porque la intención del gobierno es impedir la unidad del movimiento social.

“Están destruyendo toda la parte estructural del funcionamiento de las instituciones gubernamentales, este es un proyecto corrupto y debemos empujar un proyecto diferente y que construya una sociedad más humana con un gobierno que piense en eso principalmente”, sostuvo.

A criterio de Raudales, el gobierno se ha dedicado a decir que en la oposición no hay líderes ni propuestas, y están en un ataque permanentemente, sin embargo, lo que ellos llaman oposición si tiene propuestas, por ello es necesario un modelo alternativo que defiende lo básico de la gente.

Raudales externó que la política comunicacional del gobierno fue burlarse de la oposición, incluso, el grupo de intelectuales pro gobierno dice que no hay un liderazgo en la oposición, lo cual es un error.

“En la lucha comunicacional son importantes los instrumentos como medios de comunicación, los gobiernos dictatoriales los van cooptando, comprando o cerrando. Encuentro con Julio Villagrán es un medio que está presente y están pendientes de cada frase que se dice, para desmeritar el mensaje que se da”, reiteró.

