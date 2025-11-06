Diputado Soriano no aclara porqué presupuesto de Asamblea no es público

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, dijo a los medios de comunicación este miércoles que próximamente, se hará público el presupuesto de la Asamblea Legislativa, pero no aclaró el motivo por el cual no se ha dado a conocer, cuando ya todas las instituciones lo han hecho del conocimiento de los salvadoreños.

Es de destacar que todos los presupuestos de los ministerios son públicos en el Portal de Transparencia Fiscal, pero el único que no es público, hasta este 5 de noviembre, es el presupuesto de la Asamblea Legislativa.

Al respecto, la prensa cuestionó al legislador tras la plenaria de este miércoles, sobre cuándo se haría público el presupuesto del Legislativo, ya que lo único que se sabe, es que será el mismo monto que el del año 2025, el cual fue de $46.9 millones, según lo presentó el presidente Castro a la Asamblea, para que sea estudiado en la Comisión de Hacienda y luego aprobado por los legisladores y anexado al proyecto de Presupuesto.

“Se presentó (el presupuesto del legislativo), ya vamos en agenda, lo vamos a estudiar perfectamente (…) ya se va a publicar, ya lo vas a ver ahí”, respondió el legislador ante las preguntas de los periodistas.

El oficialista resaltó los millones que se han reducido en los presupuestos con respecto a los anteriores, cuando gobernaba ARENA y FMLN. “¿Cuántos millones de dólares ha reducido esta Asamblea Legislativa con respecto a los presupuestos de las asambleas anteriores? Esa es una respuesta fuerte, sólida, que demuestra el compromiso de este órgano de Estado”.

Es de recordar que el presupuesto del Legislativo antes que llegará el oficialismo rondaba los $58 millones. “Mientras otros órganos de Estado, por ley, crecen su presupuesto, hablamos del sistema judicial, nosotros hemos ido a la contraria, hemos ido quitándole fondos a la Asamblea, reduciéndolo y destinando una parte de esas reducciones a becas, que son públicas”.

“No puede venir a decir nadie que la Asamblea Legislativa tiene más fondos que las asambleas anteriores, porque es público y ustedes lo pueden ver y lo van a ver en la Comisión de Hacienda, cómo vamos a estudiar el presupuesto de la Asamblea Legislativa y les vamos a demostrar nuevamente que con menos recursos hemos hecho más por este país que lo que hicieron las asambleas anteriores”, externó el oficialista.

El diputado sostuvo que “no hay nada que esconder”. Sin embargo, no aclaró la razón del porque el presupuesto del Legislativo no es público.

