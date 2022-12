CESTA considera que gobierno no toma en serio la realidad ambiental

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

A pocos días de finalizar el año, el presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, afirmó que el actual gobierno no toma en serio la realidad ambiental y cambio climático, un ejemplo de ello, es que la anterior administración del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) estableció como zonas vulnerables, donde hoy pretenden construir el aeropuerto en La Unión.

Dijo que lo mismo ocurre en la Isla Tasajera donde la Familia Closa quiere promover un turismo altamente depredador, en vez de que este sea de bajo impacto, donde la población pueda trabajar, sin embargo, llevan a las autoridades para darle fuegos a sus cultivos y viviendas.

“Las autoridades deben tomar en serio el ambiente, esto del cambio climático no es ningún invento, el actual gobierno cambia las normativas solo para permitir proyectos que ellos quieren, la presidenta de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea, dijo que como el aeropuerto en La Unión era en el corredor seco no habría ningún impacto ambiental; lo mismo dijeron de la cárcel en Tecoluca, San Vicente”, sostuvo Navarro.

A criterio del presidente del CESTA, el gobierno debe garantizar el agua y alimento que consumirá la población, procesar los desechos en forma adecuada, y dar un tratamiento especial al plástico que es un contaminante a todo nivel.

Hace unos meses el CESTA junto a otras organizaciones ambientales presentaron a la Asamblea Legislativa una propuesta, para que en un lapso de dos años se prohíba la producción, comercialización y consumo de plásticos desechable, pero los diputados ni siquiera han pasado a discusión el anteproyecto de ley.

“Un hecho causado este año fue la contaminación del embalse en Potonico, el gobierno dice que está resolviendo el problema, pero esto va a persistir porque no se está atendiendo la causa principal, lo que se hace es mover la basura, pero no se sabe a dónde la está llevando; si queremos resolver la causa principal es atender la producción de plástico de un solo uso y es donde el gobierno no actúa”, afirmó el ambientalista.

Según el coordinador de MOVIAC, José Santos Guevara, el gobierno ve de una forma muy simplista el cambio climático sin dar la atención requerida, además, hay ausencia de una política pública donde exprese el sentir de las comunidades quienes sufren los impactos del cambio climático.

Mencionó que hay abandono del gobierno en las comunidades, por ejemplo, las zonas bajas en las cuencas del país, como las comunidades del Bajo Lempa que con la Tormenta Julia fueron afectadas y agua se desbordó, debido al sistema de bordas sin mantenimiento; es oportuno que en esta época de verano pueda aprovecharse para hacer este tipo de obras

Asimismo, externó que el 22 de diciembre se cumple un año de la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos y hasta el momento no hay mayores cambios, sin saber el enfoque de la normativa, los resultados o beneficios de la ley, más bien pareciera que después de la aprobación ceso la campaña.