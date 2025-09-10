Celebran X aniversario de Cátedra de Náhuat y día de la mujer indígena

La Cátedra de Náhuat de la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) celebró el sábado 6 de septiembre su X aniversario de fundación con un festival artístico-cultural. Además, se conmemoró el Día Internacional de la mujer indígena.

Con una invocación y danza ancestral el tamashtiani Amilcar Ramírez y su compañera Melissa dieron inicio al evento, pidiendo permiso a los grandes abuelos y a los cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego, para desarrollar el evento que tuvo lugar en la universidad.

El día de la mujer indígena se conmemora cada 5 de septiembre, en recuerdo de «Bartolina Sisa», mujer aymara que luchó contra el imperio español y fue juzgada en 1782, y ejecutada públicamente y de forma cruel.

Morena Magaña, coordinadora de la cátedra saludó este X aniversario de un arduo trabajo por el rescate y la vigencia de nuestra lengua materna, un trabajo en conjunto con las comunidades indígenas del país que luchan día a día por el rescate de la única lengua ancestral viva en El Salvador, y en riesgo de desaparecer.

Conmovida y agradecida, Magaña externó su alegría por un año más, «cumplir 10 años no ha sido fácil…contamos con el acompañamiento de las comunidades, de las mujeres, de los pueblos originarios. Hoy celebramos eso y gracias por lograr coincidir con el aniversario del día de la mujer indígena», subrayó.

En el marco de esta jornada artístico-cultural se llevó a cabo el foro: «Tunantzin: mujer, náhuat, raíz y futuro. Sembrando memoria, cultivando esperanza», en el cual se conoció sobre los desafíos y aportes de las mujeres indígenas en nuestra sociedad.

También se habló de los problemas y marginación que siguen sufriendo las mujeres, y los pueblos originarios a escala mundial. Por lo cual, se piden políticas encaminadas a reivindicar sus derechos.

En este encuentro y además se realizó una feria de emprendimientos culturales en la que participaron mujeres de la zona paracentral del país, como: Cojutepeque; de la zona sur y central como: Rosario de Mora, Panchimalco y San Salvador; y de la zona occidental, específicamente de Santo Domingo de Guzmán.

En la parte artística participaron el coro y grupo de danza de la UTEC, el intérprete de música rap en náhuat, Nawilía, y el grupo de música autóctona Kenaya Náhuat.

En la actividad participaron docentes y estudiantes universitarios, así como público en general que expresaron su alegría por este tipo de encuentros, que permiten el intercambio cultural.

También se degustaron platillos típicos como tamalitos pisques, café y refresco de horchata, y al cierre pastel. Las pequeñas: Lucía Fernanda y Elsa Consuelo Cortez interpretaron cantos en su lengua materna, ellas son originarias de Witzapan ( Santo Domingo de Guzmán) en Sonsonate y ejemplo de una generación que será la encargada de dar continuidad y vigencia del náhuat.

