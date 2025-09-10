Comisión a favor de aprobar Ley de Energía Geotérmica

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de crear la Ley de Energía Geotérmica. El titular de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, (DGEHM) Daniel Álvarez, participó en la instancia legislativa para explicar la normativa.

Fue la semana anterior que el proyecto de ley fue entregado a la Asamblea Legislativa para su estudio. Dicha normativa regulará la prospección, exploración y explotación de recursos geotérmicos en El Salvador para el aprovechamiento sostenible de esta energía, ya sea para generar electricidad u otros usos directos.

El proyecto de ley establece que la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) será la encargada de regular, supervisar y fiscalizar todas las actividades relacionadas con la energía geotérmica. Además, la responsable de aprobar y actualizar el marco normativo y gestionar el otorgamiento de concesiones antes de la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.

Para llevar a cabo las actividades de la prospección, exploración y explotación de recursos geotérmicos los interesados deberán solicitar un permiso y registro ante la DGEHM, tomando en cuenta que estas no podrán realizarse en zonas con derechos de explotación vigentes, áreas protegidas, terrenos cercados o cultivados, salvo que se cuente con el permiso escrito del propietario.

Para profundizar en los alcances de la iniciativa, los diputados de la comisión recibieron al titular de la DGEHM, Daniel Álvarez, quien detalló que la normativa permitirá atraer inversión, generar empleos directos e indirectos, garantizar precios estables en el suministro eléctrico y avanzar hacia la independencia energética.

El funcionario explicó que la ley busca incentivar la inversión privada en geotermia, para usos directos o generación de energía eléctrica, por eso brindará incentivos fiscales que se aplican para todas las energías renovables. “El propósito es que inversionistas nacionales o extranjeros propongan proyectos de uso directos o de generación de energía eléctrica”, afirmó Álvarez.

Añadió que el Estado continúa desarrollando campos geotérmicos, pero la demanda supera su capacidad, por lo que se ha abierto la posibilidad de que empresas privadas también participen en este proceso.

“Esto permitirá mayor competencia en la venta de energía eléctrica, impulsará la perforación de pozos y la investigación de nuevos campos, lo que a su vez generará más empleos”, sostuvo.

La diputada suplente de VAMOS, Cesia Rivas, preguntó a Álvarez sobre las garantías para proteger el recurso hídrico con nuevas exploraciones. Álvarez respondió que se “reinyectaran el recurso hídrico, lo devolvemos al manto de donde viene, por eso se han recuperado los campos…».

La propuesta de ley establece que la autoridad responsable de regular y supervisar el uso de la energía geotérmica será la DGEHM y para ello tendrá la facultad de promover, regular y supervisar todas las actividades relacionadas con la prospección, exploración y explotación de recursos geotérmicos.

La entidad también tendrá la potestad de emitir opiniones técnicas, expedir y gestionar registros, permisos y concesiones, incluyendo la resolución sobre su revocación o suspensión.

Durante la vigencia de estos permisos, podrá solicitar y recibir información reservada relacionada con las actividades geotérmicas. Asimismo, deberá mantener actualizado el registro de actividades geotérmicas y verificar el cumplimiento de la ley y su normativa, imponiendo sanciones en caso de incumplimiento.

Permisos de prospección geotérmica

Para obtener un permiso de prospección geotérmica, los interesados deberán presentar una solicitud escrita ante la DGEHM. Esta solicitud deberá incluir la identificación del solicitante y la documentación que acredite su capacidad legal para actuar en el proceso.

Además, el documento deberá detallar la ubicación precisa del área geotérmica donde se realizará la prospección, especificando su extensión en kilómetros cuadrados y las coordenadas geodésicas en un plano. Tendrá que detallar las actividades de prospección que se llevarán a cabo, así como cualquier otra información relevante según la naturaleza del proyecto.

Exploración geotérmica

Para realizar actividades de exploración geotérmica, los interesados deben obtener una autorización otorgada por la DGEHM. La solicitud para esta autorización deberá incluir información detallada como la identificación del solicitante, documentos que acrediten su capacidad jurídica, técnica y financiera, así como datos específicos del área geotérmica donde se realizará la exploración.

También se deberá presentar un programa técnico con metas calendarizadas y un esquema financiero, junto con un plan para las perforaciones y medidas ambientales para manejar los residuos.

Concesión

La explotación de recursos geotérmicos para generación de energía eléctrica o usos directos que impliquen perforación, transporte o reinyección de fluidos requerirá una concesión aprobada por la Asamblea Legislativa.

La concesión otorgará al titular un derecho real exclusivo sobre el recurso geotérmico en el subsuelo, independiente de la propiedad superficial del terreno. En caso de no ser propietario de la superficie, el concesionario deberá contar con autorización del dueño mientras duren las actividades.

Los concesionarios extranjeros estarán obligados a constituir una sociedad legal en El Salvador para llevar a cabo el proyecto y cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato de concesión. Entre sus responsabilidades estará cumplir con los cronogramas de inversión, pagar los derechos establecidos, presentar informes técnicos y financieros periódicos y obtener permisos ambientales y de recursos hídricos.

Estos deberán colaborar con la DGEHM y otras entidades en inspecciones y monitoreo, notificar descubrimientos de subproductos, contratar seguros que aseguren la continuidad operativa y retirar sus instalaciones al concluir la concesión, respetando todas las disposiciones legales, técnicas y administrativas vigentes.

Incentivos fiscales

La normativa establece incentivos fiscales para personas naturales o jurídicas que inviertan en proyectos nuevos o de ampliación de centrales geotérmicas para generación eléctrica en El Salvador. Entre los principales beneficios se incluyen la exención total de aranceles de importación por 10 años para maquinaria, equipos y materiales necesarios para la construcción o ampliación de centrales geotérmicas, siempre que se destinen exclusivamente al proyecto.

Exención del Impuesto sobre la Renta durante 10 años sobre los ingresos generados por la producción de energía geotérmica, así como sobre las ganancias por venta de certificados de reducción de emisiones o energía renovable (CER). Deducción fiscal de los costos de reinyección geotérmica y de las labores de preinversión e inversión en infraestructura eléctrica, incluyendo construcciones adheridas a inmuebles.

Estos beneficios se aplicarán únicamente a nuevas inversiones que resulten en mayor capacidad de generación eléctrica.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...