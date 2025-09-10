Diputados respaldan fondo para servicios tecnológicos del MINEC

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para respaldar la creación del “Fondo de Actividades Especiales para la Prestación de Servicios de Tecnología en Transformación Digital del Ministerio de Economía”.

Según se dijo, dicha institución vela, a través de la Dirección de Innovación y Competitividad, por cumplir el objetivo de impulsar y propiciar la mejora productiva y la competitividad empresarial, con el fomento de cadenas de valor, la transformación digital, el fortalecimiento de capacidades y competencias empresariales y del talento humano, para generar mayor crecimiento económico y empleo.

Los parlamentarios recibieron a la directora de la Unidad Financiera Institucional (UFI), Ileana Escobar de Flores; y a la jefa de asesores del Ministerio de Economía (MINEC), Martha Solís Jiménez para explicar la iniciativa.

Las representantes de esa institución comentaron que se implementará un laboratorio de tecnología, el cual asegurará la “eficiencia, sostenibilidad y cumplimiento legal”.

Entre los impactos que esperan con el proyecto está una aceleración de la creación y adopción de soluciones de tecnologías sostenibles. Además, esperan impulsar nuevas oportunidades de negocio y el desarrollo del talento especializado en la materia.

“Es necesario contar con los recursos financieros indispensables para mantener y ampliar la prestación de servicios tecnológicos y digitales, orientados al fortalecimiento de la competitividad empresarial”, dijo Escobar de Flores.

Las funcionarias indicaron que el público objetivo se beneficiará con el desarrollo de las tecnologías, y estos son: inversionistas, emprendedores, instituciones públicas, empresas, investigadores y la población en general.

El marco legal que daría paso a la creación de dicho fondo establece la regulación de su administración, sus fuentes de financiamiento, manejo de recursos y precios de servicios.

El Ministerio de Economía designaría a la unidad y funcionario responsable de administrar los fondos. Mientras que su gestión financiera sería responsabilidad de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de dicha cartera de Estado.

Se recibiría ingresos por los pagos de servicios que brinde el Ministerio de Economía y también podría realizar pagos a escala nacional e internacional, por la adquisición de bienes y servicios, así como para el cumplimiento de obligaciones tributarias.

De acuerdo a la directora de la UFI, son cuatro los puntos por los que se crea el laboratorio de tecnología. El primero de ellos es crear un dispositivo de red que actúe como un punto central para conectar múltiples ordenadores (hub) y así establecer un espacio en donde las empresas puedan exhibir tecnologías para facilitar el intercambio de conocimientos.

El segundo objetivo trata de una conexión industria-emprendedores. Esto facilita vínculos entre la industria de transformación digital y emprendedores de base tecnológica. También la formación especializada, que fomenta la innovación mediante capacitación y foros de discusión especializados. Finalmente, entornos innovadores que desarrollan escenarios de trabajo accesibles en una comunidad dinámica, según se explicó.

Esta iniciativa será aprobada este miércoles en la sesión plenaria.

