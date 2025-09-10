Anuncian disolución de FUDECSO luego de 33 años de labor

Compartir

La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDECSO) anunció que ante la actual situación política del país, se decidió disolver la institución después de 33 años de una fructífera labor, tiempo que ha contribuido con la formación cívica, a la investigación social y a la defensa de los derechos ciudadanos.

“La actual situación política se caracteriza por el cierre del espacio cívico, la persecución, hostigamiento y captura de salvadoreños utilizando el régimen de excepción como arma legal para justificar la pérdida de la vida democrática en El Salvador”, señaló la fundación en un comunicado.

Asimismo, consideró que la Ley de Agentes Extranjeros establece obligaciones y prohibiciones a las organizaciones no gubernamentales, pero en la práctica es una ley de censura, contraviniendo una vez más, la Constitución de la República que garantiza la libertad de organización y expresión, entre otros derechos fundamentales de la ciudadanía salvadoreña.

“La Ley de Agentes Extranjeros es una ampliación de la aplicación del régimen de excepción contra la ciudadanía, y preferimos disolver a FUDECSO que perder nuestro derecho a ser ciudadanos libres; con esa ley, además de afectar la ayuda financiera otorgada por cooperantes extranjeros, se establece un impuesto arbitrario, así como multas y amenazas de responsabilidades penales”, externó.

FUDECSO aclaró que no ha sido, ni es, «agente» de ninguna entidad o gobierno extranjero, la principal amenaza de esa ley es la discrecionalidad para actuar contra las organizaciones no gubernamentales otorgadas al presidente de la República, al Registro de Agentes Extranjeros, al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Local y al fiscal general, legalizando sus potenciales arbitrariedades.

Desde el inicio de los Acuerdos de Paz, FUDECSO hizo numerosos aportes en la formación cívica y la transmisión de conocimientos sobre las ciencias sociales y las políticas públicas, publicación de libros, seminarios y divulgación de análisis críticos y propositivos sobre la realidad nacional

Además, contribuyó inicialmente dándole cobertura legal a la unidad en El Salvador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Recientemente, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) anunció que ha cancelado operaciones en El Salvador, después de más de tres décadas de protección a los Derechos Humanos, esto como consecuencia del cierre de espacios democráticos y el recrudecimiento de las violaciones a los Derechos Humanos en el gobierno de Nayib Bukele.

La Convergencia por los Derechos Humanos expresó su profunda solidaridad con las diferentes organizaciones sociales, porque las leyes draconianas como la Ley de Agentes Extranjeros restringen el ejercicio del derecho de asociación o generan inseguridad jurídica, ante la posibilidad de aplicar un régimen de prohibiciones e incluso derivar en persecución penal.

Esta amenaza ha representado el cierre de varias organizaciones cuya labor de defensoría de derechos humanos, ha sido fundamental para el pueblo salvadoreño.

