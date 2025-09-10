Veteranos marcharán el 15 de septiembre para exigir cumplimiento de los derechos humano

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

“Llamamos a nuestro pueblo a marchar este lunes 15 de septiembre, a hacer uso de nuestros derechos de organización, movilización y participación, denunciar los abusos y exigir el cumplimiento de los Derechos Humanos, nos reuniremos a las 8:00 a.m. en el costado norte del Hospital Rosales”, expresó Ángel Claudio, representante de los veteranos de guerra.

Claudio dijo que cada 15 de septiembre se presenta el momento de recordar y conmemorar la independencia patria, forjada con el anhelo de libertad y soberanía, gesta heroica de liberación del yugo español, sin embargo, cada año es una coyuntura económica y social diferente.

Para Claudio, en la actualidad El Salvador dista mucho del ideal de justicia y dignidad, debido a las graves violaciones a los derechos humanos, militarización, persecución política, abandono del agro, deterioro de la salud pública, despidos arbitrarios de los trabajadores en instituciones del estado y empresa privada, así también despojo de tierras y desalojo de familias campesinas e indígenas.

“Estamos viviendo tiempos difíciles, cada vez más los salarios no alcanzan para satisfacer el costo de la vida, el cual aumentó entre diciembre de 2024 y julio del 2025 en $24 en el área rural de $358 a $382, y $18 en el área urbana de $492 a $510, según la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos”, afirmó.

Asimismo, recalcó que las condiciones de la población salvadoreña se ve agravada con la implementación del Régimen de Excepción, el cual fue creado para combatir a las pandillas, pero en la actualidad el mismo gobierno manifiesta que ya están controladas estas estructuras delincuenciales, pero se sigue manteniendo para perseguir y criminalizar a quienes expresan su descontento ante las políticas del gobierno de Nayib Bukele.

El representante de los veteranos de guerra denunció que bajo estas medidas cientos de opositores y voces disidentes quienes han denunciado ahora son perseguidos, capturados y encarcelados, víctimas inocentes han fallecido en los penales producto de torturas, tratos crueles y falta de atención médica, según organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

“Integrantes de diferentes organizaciones de veteranos de guerra que conformaban la Alianza Nacional El Salvador en Paz, con el pretexto falso, de que estaban planeando un atentado en contra de la toma de posesión del segundo mandato inconstitucional de Nayib Bukele, fueron capturados el 30 y 31 de mayo de 2024”, manifestó.

Agregó que este mes cívico es propicio para enaltecer el aporte y lucha de estos verdaderos patriotas y defensores de los intereses patrios, su compromiso con la verdad, la justicia y la soberanía del país, así como exigir su libertad, el respeto a los derechos humanos y que se agilicen sus procesos judiciales.

Destacó que en esta fecha se reivindican los aportes de figuras históricas como Anastasio Aquino, Feliciano Ama, Farabundo Martí, Prudencia Ayala, Mélida Anaya Montes, Febe Elizabeth Velásquez y todos aquellos veteranos y veteranas que ofrendaron sus vidas por conquistar una patria con igualdad, libertad, autonomía y autodeterminación.

Los veteranos exigieron la libertad de sus compañeros, José Wilfredo Paredes Morales, Carlos Mejía, José Santos Melara, Elíseo Alvarado Guevara, Julio Alfonso Mira Dimas, José Elíseo Segura Ramírez , José Atilio Montalvo Cordero, Roberto Antonio Esquivel Moreno, Raúl Ernesto Gavidia Fajardo, José Ismael Santos.

Así como el periodista comunitario Luis Menjivar, quien daba cobertura a las actividades de la Alianza; y otros defensores de derechos humanos capturados arbitrariamente como Fidel Zavala, Alejandro Henríquez, Ruth Eleonora López y Enrique Anaya.

