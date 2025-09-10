Iglesia El Carmen da último adiós a su párroco, José María Tojeira

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La iglesia de El Carmen ha sido la primera estación para la vela del padre jesuita José María Tojeira, de la cual era el párroco desde 2020, luego de concluir su labor como director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).

En vida, Tojeira sirvió a Dios hasta el 5 de septiembre, cuando falleció en la ciudad de Guatemala; sus restos fueron repatriados este martes a El Salvador. Desde las 11 de la mañana, la iglesia El Carmen abrió sus puertas para que familia y amigos de Tojeira pudieran despedirse.

Los fieles de la iglesia comenzaron a desfilar para despedirse de su pastor. Un líder religioso entregado al servicio de Dios, pero también en pro de la justicia social y los derechos humanos.

Las lágrimas y hasta sollozos en silencio se podían observar entre quienes pasaron frente al ataúd en el que yace el padre Tojeira, cuyo rostro hoy refleja serenidad, tranquilidad. En vida, la sonrisa de Tojeira expresaba «su carácter dulce y acogedor», como lo expresó uno de los colaboradores del padre «Chema», como le decían muchos de cariño.

Esa sonrisa también la utilizó el padre Tojeira para expresar a su semejante su desacuerdo, sobre todo, de aquellos que hacían un mal contra el pueblo. En sus apariciones en la televisión y radio, donde era invitado para opinar sobre la realidad nacional, no solo refutó con palabras, sino también con su sonrisa. Sonrisa que no podrán apagar.

Cada representante de las diferentes catequesis compartió la forma de trabajo que el padre Tojeira les impregnó, en la que prevaleció la sencillez en el lenguaje para comunicarse, y la profundidad de la naturaleza del cristianismo.

“Hay mucho dolor en toda la iglesia católica”: Obispo de Chalatenango

El obispo de la Diócesis de Chalatenango, Oswaldo Escobar. quien participó en la vela después del mediodía del martes, dijo: “la verdad que hay mucho dolor en toda la Iglesia Católica, en todos los que le admiramos, los que somos de hace más de 50 años, conocemos al Padre Tojeira, lo que le hizo en su lucha por los derechos humanos, en su compromiso por la justicia, de tal manera que todos los católicos, y creo que los no católicos también, reconocemos el legado de este gran hombre”.

“No fue salvadoreño de nacimiento, pero mejor todavía fue salvadoreño de corazón, por una opción evangélica, por una opción por el reino”, agregó el obispo.

“Así que, hay mucho dolor, si no fuéramos cristianos nos sentiríamos derrotados, pero al ser cristianos sabemos que la vida de él no termina acá, sino que hay una plenitud de vida, que todavía él está apenas comenzando a disfrutar, y sabemos que desde el cielo él siempre tendrá también a su querido El Salvador”, concluyó el prelado.

Mientras, el padre Salvador Carranza, quien mantenía una relación muy cercana con el sacerdote fallecido dijo que para él “el padre Tojeira era el jesuita más cercano. Me ha protegido y cuidado mucho”.

El padre Carranza sostuvo que cuando les dijeron a los jesuitas que buscaran nombres para superior, “a mí no se me ocurrió otro sino el padre Tojeira. Sentí que conocía más que nadie a los jesuitas”.

Una de las frases con la que se ha identificado a José María Tojeira es la del Libro de Proverbios 31, 8-9 que señala: “Abre tu boca por quien no puede hablar y defiende la causa del indefenso; abre tu boca para juzgar con justicia y defiende la causa del humilde y del pobre”.

El padre Tojeira, quien luchó incansablemente por la defensa de los derechos humanos en El Salvador y Centroamérica; logró dar justicia a los asesinados en 1989 por la masacre en la UCA, al lograr, condena para algunos de los involucrados.

Este miércoles, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, será velado en el Centro Deportivo de la Universidad Centroamericana. El jueves 11 de septiembre desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, también se habilitará el espacio para que los salvadoreños puedan honrarle para posterior hacer una misa de cuerpo presente y trasladarlo a la capilla para su entierro.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...