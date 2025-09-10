Página de inicio » Nacionales » Marina Nacional incauta 1.4 toneladas de cocaínas en altamar

Marina Nacional incauta 1.4 toneladas de cocaínas en altamar

La Marina Nacional incautó 1.4 toneladas de cocaína que serían recogidas por estructuras criminales, según informó el presidente de la República, Nayib Bukele en sus redes sociales.

La incautación se habría efectuado a 900 millas náuticas 1,667 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque,. “Nuestra Marina Nacional vuelve a golpear al narcotráfico internacional”, consideró Bukele.

En total, aseguró el mandatario, 1.4 toneladas fueron incautadas, valoradas en $35 millones de dólares.

Con este nuevo decomiso, ya suman 37.2 toneladas de cocaína incautadas entre 2024 y lo que va de 2025, con un valor estimado de $932.4 millones de dólares.

