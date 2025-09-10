Cambio de primer ministro en Francia, Lecornu asume el puesto

Compartir

París/Prensa Latina

El flamante primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, asumirá hoy de manera oficial las riendas del gobierno, tras la ceremonia de entrega del poder por el dimitente François Bayrou.

El acto tendrá lugar en el Palacio de Matignon a partir del mediodía local, en una jornada de protestas antigubernamentales denominada “bloqueemos todo”, la cual fue convocada desde hace meses.

Lecornu, de 39 años, fue designado ayer por el presidente Emmanuel Macron, pocas horas después de que aceptara la renuncia de Bayrou, quien fue derrocado junto a todo su gabinete el lunes, al negarle la confianza la Asamblea Nacional, donde la oposición impuso su dominio y su rechazo al plan del presupuesto del Estado 2026.

El nuevo primer ministro prometió trabajar para la estabilidad política e institucional del país, en medio del repudio opositor a su nombramiento.

El presidente de la República me confió la tarea de construir un gobierno con una dirección clara: la defensa de nuestra independencia y potencia, el servicio a los franceses y la estabilidad, subrayó en X en su primera reacción.

Desde que se conoció la noticia del nombramiento, la oposición, tanto de izquierda como la extrema derecha, manifestaron su desacuerdo, al considerar a Lecornu un continuador de las políticas de Macron.

La Francia Insumisa y los ecologistas tildaron de provocación el nombramiento, mientras que el Partido Socialista estimó que con su decisión, el jefe del Estado asume el riesgo de la cólera social y del bloqueo institucional del país.

Por su parte, la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, opinó que con la designación, el mandatario tiró “el último cartucho del Macronismo”.

Algunas figuras opositoras demandaron la renuncia de Macron, quien ha descartado ya dar semejante paso.

Lecornu se convertirá en el séptimo primer ministro de Francia bajo la gestión de Macron, y el quinto de su segundo mandato, que inició en 2022.

En un comunicado, el Elíseo precisó que la prioridad del nuevo primer ministro, quien ha sido parte de todos los gobiernos desde el 2017, cuando llegó al poder el fundador de La República en Marcha, es dotar al país de un presupuesto, en consulta con las diversas fuerzas políticas presentes en el Parlamento bicameral.

Una vez logrado el presupuesto, Lecornu deberá formar su gabinete, para lo cual diversas fuentes aseguran que ya comenzó a actuar en esa dirección, con varios miembros del equipo de Bayrou que casi seguro obtendrán puestos.

