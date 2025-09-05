GOES pide aprobación de Ley de Energía Geotérmica

Compartir

El Gobierno ha pedido a la Asamblea Legislativa que apruebe la Ley de Energía Geotérmica a fin de regular las actividades de prospección, exploración y explotación de recursos geotérmicos. El Gobierno podrá otorgar concesiones a inversionistas para la exploración o explotación geotérmica a fin de generar energía eléctrica, por lo que ya se sospecha de la privatización.

Según la iniciativa presentada por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, esta ley tiene como objetivo permitir el aprovechamiento racional y sostenible de la energía geotérmica, promoviendo la ampliación de la matriz energética del país y la protección del medio ambiente y del recurso hídrico.

El Gobierno señala que “es de interés primordial para el país, la ampliación de la matriz energética y el aprovechamiento y explotación de la energía generada por recursos naturales renovables, así como la promoción de la inversión en sectores productivos, como generación de energía eléctrica”.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) identificará las áreas con potencial geotérmico para licitarlas a los inversionistas, estos tendrán beneficios fiscales los primeros 10 años. Si los inversionistas son extranjeros deberán crear una sociedad radicada en El Salvador. Dicha sociedad deberá estar debidamente inscrita en el Registro de Comercio, señala la iniciativa en su artículo 28.

Los inversionistas propondrán proyectos de usos directos o de generación de energía eléctrica con la explotación de recursos geotérmicos. Las concesiones tendrían un máximo de 30 años, deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. Aquellos que explotan los recursos geotérmicos y que no requieran de concesión, solo deberán informar a la Dirección de Energía para su respectiva inscripción en el Registro de Geotermia.

La DGEHM estará a cargo de llevar el Registro de Geotermia, el cual contendrá los asientos y anotaciones registrales relativos a: los permisos, autorizaciones y concesiones, sus prórrogas y terminaciones; las resoluciones expedidas por autoridad judicial o administrativa que afecten los permisos o concesiones o los derechos que deriven de ellos; las cesiones de derechos y obligaciones derivados de la concesión de que se trate; los reportes de avances técnicos y financieros que deban rendir los autorizados o concesionarios de un área geotérmica.

El marco normativo regula que para la prospección, se contemplan 12 meses prorrogables, mientras que las autorizaciones para la exploración de áreas geotérmicas tendrán una extensión de hasta 50 kilómetros cuadrados, una vigencia de hasta treinta y seis meses y podrán ser prorrogados por una única vez, por un máximo de hasta veinticuatro meses, siempre y cuando sea justificado y documentado.

Expropiación

El artículo 4 de la iniciativa establece la posibilidad de declarar “de utilidad pública” los bienes que se consideren necesarios y que no pueden ser adquiridos por la contratación directa por CEL o las personas jurídicas vinculadas. Es entonces que podrá aplicarse la Ley de expropiación de terrenos para las obras de electrificación nacional y la Ley de constitución de servidumbres para las obras de electrificación nacional.

El marco normativo señala que será la DGEHM será la entidad responsable de supervisar y vigilar el cumplimiento del contrato de concesión durante la etapa de ejecución, construcción, generación, operación y/o abandono de las obras asociadas a la concesión. Asimismo, deberá informar a la Asamblea Legislativa, por lo menos una vez al año, el estado de cada una de las concesiones otorgadas.

Sería un reglamento el que establecería las tarifas por km2 y por megavatio generado. La normativa en cuestión, entraría en vigor, 6 meses después de publicarse en el Diario Oficial.

Esta iniciativa será discutida el próximo lunes en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa.

