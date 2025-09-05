Llega a El Salvador antorcha de la independencia

San Salvador/Prensa Latina

La ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, recibió este jueves de manos de autoridades de Guatemala la Antorcha de Centroamérica en ocasión del aniversario 204 de la independencia de la región.

La llama recorrerá los países de la región como un símbolo de paz y libertad, según un comunicado distribuido por Casa Presidencial.

En el caso salvadoreño recorrerá el país hasta el 7 de septiembre en manos de más dos mil 500 estudiantes, quienes se relevarán el fuego en estaciones emblemáticas, como plazas y parques históricos en el marco de las celebraciones patrias y como preámbulo al desfile del 15 de septiembre.

Durante el acto de recibimiento, la ministra participó en diferentes puntos artísticos y culturales. También trotó junto a una comitiva de alumnos que portaban la Antorcha, con lo cual dio ejemplo de disciplina, compromiso y fervor patriótico, según el comunicado.

Posteriormente, Trigueros y la delegación de Guatemala se trasladaron al Centro Escolar Cantón El Roble, institución renovada por la DOM en el marco del programa Dos Escuelas X Día, para oficializar la ceremonia de traspaso.

“En nombre de El Salvador y del Presidente Nayib Bukele, recibimos con orgullo la Antorcha que representa la paz de nuestros pueblos. En cada aula, en cada acto cívico, estamos cultivando la nueva identidad que nos unirá aún más como salvadoreños y centroamericanos”, declaró la titular salvadoreña.

Cada septiembre, mes de la independencia, la flama recorre los cinco países de la región que se independizaron en 1821. La misma parte de Guatemala, sigue hacia El Salvador, Honduras, Nicaragua, y finaliza en Costa Rica.

El recorrido de la llama marca el inicio de las festividades por la independencia y representa a los jinetes que llevaron la noticia de la independencia a los países y provincias de la región.

