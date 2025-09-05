Asamblea autoriza que FSV transfiera terrenos a comuna

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó, con 56 votos, que el Fondo Social para la Vivienda (FSV) transfiera tres terrenos a la Alcaldía de San Salvador Este, con el propósito de desarrollar proyectos en la Comunidad las Torres de Jerusalén, distrito de Tonacatepeque.

Según el decreto aprobado por el oficialismo, la medida busca facilitar el uso de inmuebles estatales para promover el desarrollo local en un municipio. Los terrenos serán utilizados para iniciativas de interés público, como parte de un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida en las comunidades. Sin embargo, no se especificaron qué tipo de proyectos se pretenden desarrollar.

El artículo 233 de la Constitución de la República señala que los inmuebles propiedad de la Hacienda Pública solo pueden ser entregados mediante figuras legales como donación, usufructo, comodato o arrendamiento, siempre y cuando cuenten con la autorización del Órgano Legislativo, cuando se trate de entidades de utilidad general.

El FSV asumirá el pago de las deudas municipales asociadas a los inmuebles y se exonerará del pago de impuestos de transferencia y otros gastos registrales a las instituciones que recibirán las propiedades.

Asimismo, los representantes legales del FSV, del Estado y de la Fiscalía General de la República estarán autorizados a formalizar las escrituras públicas correspondientes para concretar la donación de los terrenos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...