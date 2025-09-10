No estamos militarizando la educación, se está militarizando la sociedad

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El sociólogo y catedrático Walter Fagoaga consideró que al nombrar a una militar como ministra de Educación no se está militarizando la educación, sino a la sociedad, contraviniendo la Constitución de la República que establece el rol de los militares.

Fagoaga señaló que cuando una persona con formación militar quiere entrar al campo civil, debe renunciar al estamento militar, y pasar al campo civil, tal como manda la ley. En los gobiernos del FMLN el general Munguia Payés, y el coronel Salinas querían ingresar uno como ministro y el otro como director de la PNC, pero en aquel momento la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia en la que indicó que al ser militares no civiles, no podían ocupar un cargo distino al del área militar.

“No es porque se esté en contra de una persona, sino porque en la jerarquía de la doctrina constitucional o el constitucionalismo, el poder militar no puede estar encima del poder civil, es decir, un militar no puede ordenar a un civil, porque así está establecido en el marco de la doctrina”, expresó Fagoaga durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Según el sociólog Fagoaga, poner un militar a ordenar civiles se está regresando básicamente a una época donde una persona con rango militar tenía una jerarquía sobre los civiles, sin embargo, en una posmodernidad las cosas para que no parezcan malas se hacen ver buenas.

El primer mensaje desde el Ejecutivo a la población es que los civiles no pudieron ordenar el Ministerio de Educación, entonces, era necesario cambiar de paradigma y poner a alguien del estamento militar, quien hasta el día de hoy ha dado directrices eminentemente disciplinarias.

“En en el campo político-electoral significa una falla a la gestión, por lo tanto, en primera instancia los civiles no fueron capaces, hoy va a poner alguien que ordene, organice y dirija esto. para 2015 el presupuesto de la UES y la Fuerza Armada, ambas instituciones rondaba los $95 millones, para 2024 la UES tiene $130 millones, pero la Fuerza Armada anda por $350 millones, eso quiere decir que el énfasis es la Fuerza Armada”, sostuvo.

Fagoaga recalcó que la disciplina militar no es igual a la disciplina escolar. La primera está fundamentada en la filosofía de la jerarquía y el orden, mientras que en la segunda, la disciplina comienza en el hogar, y la escuela solo es complemento.

