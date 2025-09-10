Invicta Francia vence 2-1 a Islandia en eliminatoria mundialista

Compartir

París/Prensa Latina

Francia derrotó este martes 2-1 a Islandia en la segunda jornada de la eliminatoria para el mundial de fútbol del 2026, triunfo que la deja como líder invicta del grupo D.

En el Parque de los Príncipes de esta capital, les Bleus contaron con los goles de su estrella Kylian Mbappé, de penalti, y de Bradley Barcola, quienes dieron la vuelta al marcador inaugurado en el minuto 21 por el visitante Andri Guojohnsen, tras un error defensivo galo.

Francia resistió la presión de Islandia en los últimos 30 minutos del desafío, al quedarse con 10 jugadores por la expulsión del volante Aurélien Tchouaméni.

Los nórdicos igualaron el marcador ya cerca del pitazo final, pero el VAR anuló la diana, que hubiese sido la segunda de Guojohnsen.

Con su gol desde los 11 metros, Mbappé quedó solo, con 52, en la lista de los artilleros históricos de la selección francesa, por detrás de Olivier Giroud (57) y por delante de Thierry Henry (51).

En el propio grupo D, Ucrania y Azerbaiyán empataron 1-1, para conseguir su primer punto de la clasificatoria para el mundial que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

La eliminatoria regresará para les Bleus en octubre, mes en el que recibirá a Azerbaiyán y visitará a Islandia.

