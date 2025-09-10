Calificaron de vital punto de Guatemala en eliminatoria de fútbol

Ciudad de Guatemala/Prensa Latina

La prensa, analistas y técnicos califican este martes de vital el empate conseguido por Guatemala ante Panamá en la recta final de la eliminatoria mundialista de fútbol.

Un punto que le da vida a la selección, destacó en un titular el oficial Diario de CentroAmérica, que calificó las tablas a un gol de valiosa en el estadio Rommel Fernández y decepción para los anfitriones canaleros.

Afirmó que con oportunidad de calificar de forma directa a la cita del orbe de 2026 quedó la azul y blanco, aunque –subrayó- la unidad los mantiene en el último lugar del grupo A, liderado ahora sorpresivamente por Surinam (cuatro rayas), seguido por El Salvador (tres) y Panamá (dos).

La Bicolor mostró carácter en una cancha bastante complicada para el combinado nacional y logró rescatar un valioso empate 1-1 en condición de visitante, remarcó el diario Prensa Libre. El resultado refleja la intensidad del encuentro, en el que ambos equipos buscaron constantemente el arco rival y llevarse los tres enteros, añadió el texto.

Aunque no fue un juego muy vistoso, tácticamente el elenco chapín cumplió y se le plantó a unos panameños que llegaban como favoritos, describió La Red 106.1.

El punto logrado en suelo canalero regresa a la azul y blanco a la competencia de su segmento, en su camino por avanzar por primera vez a una Copa del Mundo, enfatizó.

El periodista guatemalteco José del Valle calificó de gran resultado la igualada y de clave tras el duro golpe (0-1) ante El Salvador (en casa).

La victoria de Surinam también ayudó. Guate sigue con vida, compartió el comunicador de la cadena ESPN en su perfil en la red social X.

El propio entrenador de los de la tierra del quetzal, el mexicano Luis Fernando Tena, expresó que “anímicamente el equipo queda muy bien y creo que vamos a pelea muy bien los partidos de octubre (ante Surinam y El Salvador de visitante)”.

