CD regresa libros de recolección de firmas al TSE por irregularidades

Rebeca Pineda

@DiarioCoLatino

Este martes el nuevo partido político en formación Cambio Democrático (CD), regresó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) 62 libros para la recolección de firmas por encontrar irregularidades, es decir, la falta de sellos que legalicen las firmas en algunas de las cien páginas de cada libro devuelto.

En noviembre del pasado año, Cambio Democrático, inició el proceso de inscripción y constitución para convertirse en un nuevo partido político; después de la fase de liquidación el TSE autorizó y entregó la semana pasada 750 libros legalizados al CD para recolectar un máximo de 75 mil firmas en un lapso de 90 días.

En ese sentido, antes de iniciar la recolección, un equipo de CD revisó minuciosamente cada folio y encontró un total de 62 libros con anomalías: “nos pusimos a revisar folio por folio y terminamos el domingo, y oh sorpresa, ahora resulta que hay 62 libros en los que uno o más folios no tienen sello; si no está sellado entonces esa firma que vaya en ese folio no tiene validez, por tanto la van a votar a la hora que traiga el libro ya completado”, explicó Aldo Álvarez, secretario de Cambio Democrático.

Al respecto, los representantes del CD quienes ya llevaban señaladas las anomalías en cada libro, requirieron al TSE que no se cuenten estos días de retraso en el lapso de tiempo de 90 días para la recolección de firmas, ya que no fue responsabilidad del partido en formación: “traemos estos libros a pedirles que por favor nos sellen, sobre todo a que no nos estén corriendo el tiempo porque no es culpa de nosotros, que nos entreguen esto a la brevedad, ya legalizado y que a partir de esa entrega se empiece a contar el periodo que manda la ley para recolectar las firmas”, puntualizó Álvarez.

De acuerdo a la Ley de Partidos Políticos, la campaña de recolección de firmas se desarrolla durante 90 días hábiles, contados a partir de la notificación de autorización de libros; luego deberá presentar los libros al TSE dentro de los tres días siguientes para la verificación de los datos. Finalmente, el TSE tendrá un plazo de sesenta días, para revisar y verificar las firmas y huellas de las personas firmantes.