Canciller solicita  a políticos unidad en relación a TPS

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Hugo Martínez, canciller de la República, participó en reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, convocada durante la Sesión Plenaria de la Asamblea Legislativa, en donde solicitó a los diputados adoptar una postura unificada en cuanto a la última prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y urgir a los connacionales en la importancia de inscribirse para poder beneficiarse de la misma.

Según Martínez, la inscripción para estos últimos 18 meses de administración del TPS es de gran importancia, ya que de lograrse una legislación que provea estabilidad permanente a los salvadoreños que viven y trabajan en Estados Unidos, este registro y quienes estén en él serían los escogidos para beneficiarse de la misma.

“Algunos compatriotas no quieren inscribirse a esta última prórroga porque creen que ya terminó y no es así, tenemos otra de 18 meses, tienen que reinscribirse, de no hacerlo ahí estaría el problema, ya que de lograrse una ley que les dé estabilidad, los que no estén registrados no podrán beneficiarse de la misma”, dijo Hugo Martínez.

El canciller Martínez indicó que lo que queda por hacer es unificar esfuerzos con los diferentes países que se benefician del TPS para lograr una residencia legal para quienes viven y trabajan en los Estados Unidos, aunque precisó que esta sería diferente a una reforma migratoria ya que solo beneficiaría a quienes se encuentran bajo ese sistema de protección.

“Cabe destacar que esta no es una reforma migratoria integral, ya que solo beneficiaría a los inscritos en TPS que son cuatrocientos mil, si fuera así tendría que abarcar a más de 11 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos”, mencionó el funcionario.

El canciller también informó que desde el anuncio de la eliminación del TPS hecho por la administración Trump, varios congresistas mostraron su apoyo a la intención de promover una reforma migratoria para quienes están cubiertos por el TPS, también precisó en que hoy más que nunca los políticos y líderes de opinión del país deben proyectar un mensaje de humildad y no confrontación con el país norteamericano.

El funcionario, además, mencionó que hay varias alternativas de legalización individuales para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal a las que pueden acceder, pero que lo que como gobierno tratarán de impulsar es un beneficio colectivo. Entre las opciones de legalización a que cada connacional puede acceder están: petición de hijos que son ciudadanos americanos mayores de 21 años, solicitud de una visa de trabajo respaldada por la empresa en que labora, además de beneficios por peticiones de asilo o refugio, entre otras.

Martínez exhortó a los salvadoreños a que se acerquen a los diferentes consulados para informarse sobre las diferentes opciones de legalización.