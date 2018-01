“La salud jamás puede convertirse en una mercancía”: Sánchez Cerén

Yaneth Estrada

@caricheop

El Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén entregó a los directores de Hospitales Nacionales y de Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) 45 ambulancias, cuya inversión fue de 4.4 millones de dólares provenientes de un préstamo del Banco Mundial (BM).

“La entrega de estas 45 ambulancias es un nuevo logro de la Reforma de Salud, una de las principales conquistas durante los Gobiernos del Cambio, que juntos hemos impulsado y defendemos para que no tenga marcha atrás”, detalló el Dignatario.

Sánchez Cerén recalcó que “estas conquistas son resultado del trabajo del Gobierno por garantizar el derecho humano a la salud para todos, gratuito y de calidad, sustentado en que la salud jamás puede convertirse en una mercancía”. Añadió que “el pueblo salvadoreño puede estar seguro que en los hospitales y Unidades Comunitarias de Salud Familiar harán uso apropiado de estas ambulancias”.

Estas ambulancias brindarán el traslado adecuado de pacientes críticos o con traumas hacia los tres niveles de atención en hospitales departamentales especializados y fueron distribuidas de la siguiente forma: 30 a hospitales y 15 a Unidades Comunitarias de Salud Familiar del país. Mientras que los hospitales recibirán ambulancias tipo B, excepto el Hospital San Juan de Dios de San Miguel que recibirá una tipo A, completamente medicalizada y las UCSF recibirán ambulancias tipo C.

Las ambulancias tipo C son básicas, no necesitan llevar ventilador mecánico y otros equipos, ya que trasladan pacientes estables.

La tipo B para hospitales básicos, departamentales y regionales cuentan con equipamiento especializado que permite estabilizar al paciente. Mientras que las tipo A son una Unidad de Cuidados Intensivos, UCI ambulatoria.

La ministra de Salud Violeta Menjívar enfatizó que “la salud pública en El Salvador ya se transformó. Es gratuita y tenemos el doble de establecimientos de salud hasta el último rincón del país”.

Los hospitales beneficiados son Ahuachapán, Chalchuapa, Metapán, Sonsonate, Chalatenango, Nueva Concepción, Cojutepeque, San Vicente, Zacatecoluca, Sensuntepeque, Ilobasco, Suchitoto, Usulután, Nueva Guadalupe, Ciudad Barrios, Jiquilisco, Santiago de María, La Unión, Santa Rosa de Lima, Zacamil, San Rafael, Saldaña, San Bartolo, Bloom y Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez”.

Las Unidades Comunitarias de Salud Familiar de San Francisco Menéndez, Nahuizalco, Coatepeque, El Paraíso, Carlos Díaz del Pinal, Taquillo, Barrios, El Paisnal, Altavista, San Pedro Perulapán, San Luis La Herradura, Tecoluca, Puerto El Triunfo, Lolotique y San Alejo.