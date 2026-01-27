Bataneco de corazón

Compartir

edgar alfaro chaverri

El viernes 23 de enero de 2026, a las 5 de la tarde, y con motivo de celebrarse las alegres fiestas patronales de San Sebastián, San Vicente, en las amplias y remozadas instalaciones de la Terminal Turística (antes Casa de la Cultura de la referida ciudad), la poesía presentó sus emancipadas y generosas credenciales.

Fue un emotivo encuentro con los fogueados Eric Henríquez, Tony Peña, Jorge Haguilar, Carlos Godoy, Salvador Estupinián, mejor conocido como Pluma Azul, y el joven Alex Ayala.

Se trataba del Segundo Encuentro de Poetas y Escritores Batanecos, en el cual, se recordó la impronta del Doctor Hugo de Burgos, (25 de diciembre 1963 – 28 de septiembre 2021), reconocido intelectual salvadoreño, radicado desde 1983, en Canadá, y quien, además, fue un destacado doctor en antropología médica, cineasta, poeta, músico, pintor, historiador, activista, filántropo, académico, y, miembro de la Sociedad de Antropología de Canadá y de los Estados Unidos. Ganador, por cierto, de diversos premios y, merecedor de muchas distinciones; asimismo, en 1998, junto a su esposa, doña Cecilia Guillén, fundó el Museo de Etnología e Historia Octavio Burgos, en San Sebastián, su pueblo natal. Cabe destacar que, en 2013, la Alianza Hispano Canadiense de Comercio le honró con el reconocimiento de ser uno de los 10 hispano-canadienses más influyentes de Canadá.

Obviamente, se evocó también la memoria de otros compañeros poetas, a quienes extrañamos permanentemente, tal es el caso de: Claudia María Jovel, Amada Libertad, Amílcar Colocho, y, Arquímides Cruz, cuyo hijo menor, Francisco, motivado por el entrañable desarrollo del recital, nos compartió algunas nostalgias de su autoría.

La respetuosa y atenta audiencia, de quince a veinte personas, aproximadamente, apenas reparó en los crespones negros que parecían un innegable presagio de lluvia. Caso contrario, todos nos percatamos del talán de las campanas de catedral, al momento en que Tony cerraba su Réquiem dedicado al Doctor Hugo de Burgos.

Sí, muchos detalles significativos, demasiados quizá, emociones encontradas y, agradables sorpresas, como el impensable abrazo de Toñita Sánchez, asidua asistente del taller literario que impartí, hace más de diez años, en la antigua y desaparecida casa de la cultura de San Sebastián, en cuyo seno, realicé mi última participación pública en un evento literario; y finalmente, el saludo cordial con la poeta Carla Rojas, y la gratificante certeza de que sigue escribiendo.

Finalmente, y aprovechando el espacio que nos brinda Diario Co Latino, quiero enviar un público agradecimiento para la Licda. Stefany Osegueda, administradora de la Terminal Turística, primero, por sus finas atenciones y por invitarme expresamente al evento, y segundo, por aceptar el aporte de diez títulos de mis libritos artesanales y colocarlos, amablemente, en el árbol literario de la cafetería, entre Claudia Lars y Gabriel García Márquez; al Lic. Marcos Mejía, presidente del Comité de Turismo de San Sebastián; al poeta Johan Selva, administrador del Museo Octavio Burgos; y, de igual manera, al poeta Eric Henríquez y a su apreciable familia, por tomarme siempre en cuenta, y por no dejarme nunca tirado al perro… Pero, sobre todo, por hacerme sentir bataneco de corazón.

¡Saludos San Sebastián, viva El Salvador!

