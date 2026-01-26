Ataque armado deja saldo de 11 fallecidos en centro de México

Compartir

Ciudad de México/Prensa Latina

Un ataque armado en el central estado de Guanajuato, gobernado por el opositor Partido Acción Nacional, dejó un saldo de 11 fallecidos y más de 10 personas lesionadas, difundieron este lunes medios de prensa mexicanos.

De acuerdo con el diario La Jornada, la agresión tuvo lugar en los campos de fútbol de la comunidad Loma de Flores, del municipio de Salamanca, y las autoridades implementaron un operativo de búsqueda de los responsables.

Según datos oficiales, el año pasado siete entidades federativas concentraron el 50,5 por ciento del total de homicidios dolosos en el país, con Guanajuato encabezando la lista (10,9).

No obstante, la estrategia de seguridad nacional de la administración federal, liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum, posibilitó que el promedio diario de ese ilícito registrara una reducción del 62 por ciento entre febrero y diciembre último.

La estrategia incluye atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.

Como resultado de esta, la nación exhibe resultados palpables en el combate al crimen organizado: 40 mil 735 detenidos por delitos de alto impacto y 318 toneladas de droga y 21 mil armas decomisadas desde octubre de 2024 hasta diciembre último.

Tales operaciones permitieron una disminución del 40 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, refiere el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

