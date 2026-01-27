Presidente Lula recibe en Brasilia a titular de la FIFA

Compartir

BRASILIA/Xinhua

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibió este lunes, en el Palacio de Planalto, al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino, con quien conversó sobre la realización de la Copa del Mundo Femenina 2027 en Brasil.

La Copa del Mundo Femenina 2027, cuya marca oficial fue presentada este domingo en Río de Janeiro, se disputará en ocho ciudades brasileñas entre el 24 de junio y el 25 de julio del próximo año.

«Siempre miro hacia el futuro y, para mí, lo importante en los eventos de fútbol, como el Mundial masculino o el Mundial femenino aquí en Brasil, es que unen a las personas, unen a los países, unen a la gente de todo el mundo. Necesitamos ocasiones para unir a las personas, especialmente en nuestro mundo actual», afirmó Infantino.

Según el dirigente deportivo, durante el encuentro con Lula da Silva hablaron de fútbol y conversaron sobre los preparativos del Mundial femenino.

«Concordamos en que será el mejor Mundial de la historia del fútbol. Tendremos entre tres y cuatro millones de aficionados de todo el mundo que llenarán los ocho maravillosos estadios. Tendremos, como mínimo, 3.000 millones de personas viendo ese Mundial Femenino, que será un éxito total», destacó el presidente de la FIFA.

«Trabajamos juntos, la CBF (Confederacion Brasileña de Futbol), FIFA y Gobierno, para que sea un éxito. Todo está listo en Brasil: hay estadios, hay hoteles, hay aeropuertos. No necesitamos nada más que la alegría de la gente», agregó.

Infantino resaltó que, además de promover el fútbol femenino, la Copa del Mundo del próximo año ayudará a difundir un tema muy importante para el país: el combate contra la violencia hacia las mujeres.

«Que todos estén con la FIFA, con la CBF y con el Gobierno de Brasil para apoyar a las mujeres y al fútbol femenino. Y a todas las causas de las mujeres (…) contra la violencia, contra el feminicidio. Estamos juntos y vamos a trabajar en la educación sobre este tema», señaló.

Para el presidente de la CBF, Samir Xaud, el Mundial de 2027 será un hito para el fútbol femenino brasileño y sudamericano, a partir del respaldo de Infantino y la FIFA.

«Queremos realizar el mejor y mayor mundial femenino de la historia. Estamos juntos para hacerlo lo mejor posible», dijo.

Xaud dijo también que Brasil se postulará como sede de la Copa del Mundo de Clubes de 2029.

