Lula afirma que Brasil golpea a los “magnates de la corrupción” financiera

SAO PAULO/Xinhua

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que están siendo arrestados en el país sudamericano «los magnates de la corrupción», al comentar el caso de la defraudación millonaria ejercida por el banco de inversiones Master.

Lula da Silva aseguró que la malversación de fondos perpetrada por el Banco Master, con sede en Sao Paulo, ha llegado a los 80.000 millones de reales (unos 15.400 millones de dólares), durante un acto oficial en la ciudad de Mauá, en el Gran Sao Paulo.

«Todos ustedes están viendo nuestra lucha con ese Banco Master. Es la primera vez en la historia de Brasil que perseguimos a los magnates de la corrupción en este país. No se trata de arrestar al tipo que está en la favela ni de matarlo, no. Se trata de arrestar al que viste traje y corbata, roba y vive en un ático («penthouse») o vive en Miami (Estados Unidos)», dijo el presidente.

Señaló que el enfrentamiento contra el Banco Master, liquidado por el Banco Central en noviembre pasado y centro de investigaciones que apuntan a la fabricación de carteras de crédito insubsistentes que luego eran vendidas a otra entidad financiera y sustituidas por activos sin la debida evaluación técnica, representa una lucha inédita.

El presidente subrayó que, para «acabar con la corrupción de las clases poderosas de este país», es necesario actuar con firmeza, de lo contrario «volverán a destruir al pueblo brasileño».

Liquidado por el Banco Central en noviembre pasado, Master está en el centro de investigaciones que apuntan a la fabricación de carteras de préstamos sin fundamento que, tras ser vendidas a otro banco y revisadas por el Banco Central, fueron sustituidas por activos sin una adecuada evaluación técnica.

