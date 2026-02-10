FMLN plantea un modelo económico basado en la producción nacional

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes 9 de febrero, el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel “Chino” Flores, manifestó que el partido apuesta por una propuesta de país productivo como vía para recuperar la economía nacional y reducir el creciente endeudamiento público.

Manuel Flores sostuvo que uno de los ejes centrales de la visión del FMLN es la construcción de un país en el que el campesino y la juventud, en particular los jóvenes agrónomos sin oportunidades laborales, puedan incorporarse a procesos productivos que eleven sus capacidades al máximo nivel.

“Eso es posible cuando hay voluntad política, pero con este gobierno no existe. En siete años no lo ha hecho”, señaló.

El exdiputado y exalcalde aseguró que la economía salvadoreña atraviesa un proceso de deterioro acelerado, reflejado en el aumento constante de la deuda pública. “El endeudamiento crece cada semana en la Asamblea Legislativa. Y la pregunta es: ¿cómo se va a pagar la deuda si el país no produce?”, cuestionó.

Flores comparó los niveles de exportación de El Salvador con los de otros países de la región. “Somos de los peores en exportaciones en Centroamérica: 4.3 frente a Panamá, que tiene 44.5”, afirmó.

Destacó que existen alternativas productivas para la juventud, especialmente en sectores históricamente abandonados como la agricultura. Entre ellas mencionó el impulso a cultivos hidropónicos, cultivos alternativos y la incorporación de tecnología para producir alimentos a nivel nacional.

“Con agrónomos podemos preparar alternativas, traer tecnología para producir nuestra propia comida y reforzar los mercados agropecuarios con producción nacional, donde ganen nuestros productores y también los consumidores”, explicó.

El dirigente político describió un panorama económico crítico. “La economía del país está en ruinas: no hay empleo, no hay opciones y todo está caro. Es el país más caro de Centroamérica, y lo dicen los propios turistas que vienen una vez y no regresan”, afirmó, al tiempo que contrastó esta situación con países que han invertido en una agricultura diversificada y tecnificada.

Flores sostuvo que el país debe prepararse tanto para mejorar la economía familiar como la macroeconomía. “Las cifras oficiales están amañadas y no hay transparencia. Pero la economía familiar, tanto en el campo como en la ciudad, está en crisis. Hay familias que comen una vez al día”, denunció.

Según el dirigente, esta realidad contrasta con lo que calificó como una “mega publicidad” gubernamental, respaldada por medios que dependen de la pauta oficial. “Por eso están lanzando cortinas de humo, apropiándose de donaciones del gobierno chino y utilizando fondos millonarios en eventos privados”, señaló.

Flores enumeró una serie de problemáticas sociales que, a su juicio, no están siendo atendidas: “Salud, educación, escuelas no reparadas, centros educativos sin pupitres. Esa es la realidad que debemos enfrentar”.

Asimismo, subrayó la importancia de garantizar el acceso de la juventud a la tecnología. “Tecnología para la producción, la ciencia, la robótica, el agro, la salud, la educación y el medio ambiente; tecnología para que produzcan y tengan ingresos propios”, afirmó.

En su intervención final, llamó a la militancia del FMLN a mantener la organización y el compromiso político. “Convoco a emprender la ruta con determinación, disciplina, ética y mística. Pueden aparecer todas las encuestas que quieran: hay más encuestas que escuelas reparadas”, sostuvo, al referirse también a despidos de docentes, deserción escolar y abandono educativo.

Durante la conferencia, Flores también felicitó al presidente electo de Portugal, António José Seguro, a quien atribuyó una victoria contundente. “La izquierda recupera ese honor, como está ocurriendo en otros países, tras el daño que dejaron sectores de ultraderecha neofascista que deterioraron y saquearon a sus naciones”, dijo.

Criticó a los gobiernos de derecha en la región y cuestionó el uso de la propaganda como respuesta a las crisis estructurales. “Cuando no pueden resolver los problemas de salud, educación o infraestructura, recurren al show, a la megapublicidad y a las encuestas. Pero cuando se tiene el control absoluto del Estado, lo que sigue es la pérdida gradual de ese control”, concluyó.

