Estados Unidos entrega a Norman Quijano para que cumpla su condena en El Salvador 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta tarde que Estados Unidos les entregó al ex diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano.

En un video publicado en redes sociales, la Fiscalía le notificó formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

Es de recordar que en noviembre de 2021, la FGR solicitó a la Asamblea Legislativa el desafuero de Norman Quijano, quien en ese momento fungía como diputado del PARLACEN.

Quijano fue presuntamente señalado por el fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, de haber ordenado pactos con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014, cuando era candidato a la Presidencia de la República por el partido ARENA.

El 18 de diciembre de 2021, los diputados de la Asamblea Legislativa le retiraron la protección constitucional. A pesar que la potestad la tenía el propio Parlamento Centroamericano.

En octubre de 2022, la FGR lo acusó formalmente por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Durante el proceso, los fiscales presentaron supuestas pruebas documentales, periciales y testimoniales, así como audios y videos, que demostraron reuniones directas con cabecillas pandilleriles y negociaciones a cambio de votos, incluyendo encuentros previos a la segunda vuelta electoral de 2014.

Gracias a las reformas al Código Procesal Penal, el proceso se llevó a cabo en ausencia. En abril de 2024, Norman Quijano fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión.

Finalmente, la Cámara Segunda de lo Penal notificó al PARLACEN para iniciar el trámite de inhabilitación correspondiente. Quijano será trasladado a un centro penitenciario, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña.

«Agradecemos a las autoridades de los Estados Unidos por la colaboración brindada, lo que ha permitido llevar a Norman Quijano ante la justicia», comentó la FGR en sus redes sociales.