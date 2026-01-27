“Bukele favorece a sus cheros con la política de entrega de paquetes escolares”: Manuel Flores

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Manuel Flores, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) manifestó que la política que nació en el primer Gobierno del Frente sobre la entrega de útiles, zapatos y uniformes escolares, este Gobierno “la ha convertido en una para favorecer a los grandes importadores, a sus cheros”.

En octubre del año pasado, unos tres mil proveedores y sastres locales denunciaron que el Gobierno canceló los contratos de confección para 2026, para adjudicarlos a grandes empresas. “Excluyó a cientos de pequeños talleres de pueblos y cantones, impactando negativamente la economía de estas personas”, denunciaron.

El Gobierno de Nayib Bukele compró parte de los paquetes escolares en el extranjero, con ello, el productor nacional se dejó fuera del proceso, los cuales asumían año con año el trabajo para calzar o vestir a los estudiantes del sistema público.

Sobre el tema, Manuel “El Chino” Flores recordó, en la conferencia matutina de todos los lunes, que la entrega de paquetes escolares y uniformes fue una política implementada por el primer Gobierno del FMLN en 2010 para dotar de elementos básicos y necesarios para el desarrollo de los estudiantes, junto a ello, se implementó el programa “vaso de leche”, donde los estudiantes reciben alimentación.

“¿Cuál era la idea? rescatar a los micro y pequeños empresarios, emprendedores, artesanos, costureras, sastres y zapateros, así como pequeños vendedores de librerías y de esta manera dinamizar la economía local, fomentando el empleo, la inversión y el consumo interno. Situación que dinamiza la economía nacional y reduce los precios de los productos, eso era inversión, pero no comprar afuera”, destacó Flores.

Esa política, aseguró Flores, se las ha arrebatado a las micro y pequeñas empresas “y se ha convertido en una política para favorecer a los grandes importadores, o sea a los cheros, a la gran empresa, las transnacionales, incluso”.

Las autoridades de Educación detallaron hace unos días que al país arribaron lotes con 345 mil uniformes para los alumnos de las instituciones públicas; sumado a ello, el MINED importó 113 mil pares de zapatos que serían incorporados al paquete escolar. También, recibió 440,000 dispositivos tecnológicos, los cuales se suman a los 1.2 millones entregados desde el año 2021; todo eso, de empresas extranjeras.

Manuel Flores sostuvo que la misma población opina que Nayib Bukele favorece a “sus cheros” y no a los productores nacionales. “Lo mismo, dice la gente, ha pasado con los agromercados, que favorece a la cherada, a los agro-importadores en detrimento de los productores locales”.

A juicio de Flores, esto refleja “un grave problema de planificación de este gobierno: no hay mega planes, no hay planificación estratégica, todo es invento y sacado de la camisa. Imagínense traer las cosas por avión pagando innecesariamente cientos de miles de dólares, ¿por qué? por falta de planificación, para salir en caballito blanco o decir que son los primeros en hacer las cosas”.

“¿A quiénes favorecen? a las grandes empresas transnacionales de aviación, de carga. Me contaba una proveedora de uniformes que ellos firman contratos, donde, si el producto no se entrega a tiempo paga multa al Estado. ¿Se pueden imaginar? ¿se pueden imaginar que el Estado en lugar de facilitar a nuestros proveedores, a nuestra gente que tiene pequeños tallercitos o cooperativas, en lugar de facilitarles, los obligan y los multan? este gobierno se caracteriza por multar, por multar y por multar”, criticó Flores.

Flores destacó que el Estado a los proveedores locales de uniformes les paga cada seis meses o un año, pero “les aseguro que a estas transnacionales hasta anticipo le dieron y ya le pagaron completamente. Les aseguro también que han guardado reserva en esta acción que acaban de hacer”.

De hecho, el Gobierno no informó cuánto costó el lote procedente de Brasil. “Exijo a nombre del pueblo salvadoreño que publiquen lo que costaron los uniformes y los zapatos y las computadoras”, instó Flores.

Marcha del 25 de enero

El dirigente político también se refirió a la marcha que organizaciones sociales realizaron el domingo en las calles de San Salvador. “Una movilización que expresaba precisamente una cantidad de situaciones, como, por ejemplo, el alto costo de la vida, la liberación de los presos políticos, el abandono al agro, no a la minería, el rechazo a la contundente decisión del CAM de estar robándole la mercadería a los vendedores ambulantes”.

Flores sostuvo que es importante la manifestación de esos movimientos sociales y desde luego, la respalda.

El FMLN celebró en Jocoaitique, Morazán el 34 aniversario de los Acuerdos de Paz “una movilización enorme de militantes, afiliados, simpatizantes y pueblo”, dijo el secretario general.

