Asociación Cultural Kuskatan celebra 9 años con la entrega reconocimientos a escritores 

La Asociación Cultural Kuskatan El Salvador celebró el pasado fin de semana 9 años de fundación, al mismo tiempo realizó la entrega de reconocimientos a escritoras y escritores de la misma por su trayectoria, aporte a las letras y a la cultura salvadoreña.

Ada Membreño, presidenta de la Asociación, resaltó el valor de cada uno de los miembros, y recordó cómo iniciaron su labor en favor del arte y la cultura en 2016, cuando con el apoyo de escritores como Salvador Juárez, de grata recordación, acompañaron en los inicios de la misma en la Universidad de El Salvador, siendo hoy en día la Asociación un referente en el ámbito cultural, tanto nacional como regional e internacional.

Membreño, poeta y escritora salvadoreña, saludó y agradeció a cada miembro fundador de la Asociación, así como a las nuevas generaciones de artistas plásticos, escritores, cantores, intérpretes y artistas de diversas disciplinas por su aporte y dedicación. Además el trabajo en conjunto con organizaciones culturales internacionales que han estado acompañando en el quehacer cultural en los últimos años.

Santiago Vázquez y Walberto Calderón fueron poetas mencionados en la actividad de conmemoración de los nueve años de fundación, así como el trabajo incansable de: Mauricio Urrutia, Ana Mercedes Cañadas, Miguel Ángel Barrera, quien fue director de la casa de la cultura de San Rafael Obrajuelo, de La Paz, brindó inmenso apoyo a la Asociación con recitales y encuentros poéticos, entre otros.

El día domingo, en la sede de Casa del Maestro en Santa Tecla se entregaron 9 reconocimientos con el título de: «Poeta Meritísimo y miembro de honor», los cuales se otorgaron a: Miguel Ángel Barrera, Ana Mercedes, Patricia Zuleta, Antonio Aguilera, Juan Quintanilla, Bartolomé de Paz, Roberto Mendoza, Antonio Blandón y a Mauricio Urrutia ( Escritos Estrellados ). Además se reconoció el trabajo y trayectoria de la poeta Ada Membreño, quien recibió un presente a nombre de todos los miembros.

El reconocimiento se entregó por: » trayectoria literaria, compromiso cultural, defensa de los derechos humanos de los pueblos y dedicación a la construcción y fortalecimiento de la Asociación Cultural», resaltó Membreño.

Al tiempo, que enfatizo se comparte con alegría un año más de trabajo cultural, Kuskatan asume el compromiso de seguir trabajando en pro del arte y la cultura, enlazando su quehacer con otros colectivos y promoviendo la defensa de los derechos humanos, culturales y sociales desde las artes y la cultura.

