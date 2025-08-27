Paolo Lüers se defiende públicamente ante juicio relacionado con pandillas

Compartir

Redacción Nacional

@DiarioCoLatino

El periodista Arnd Richard Lüers, conocido como Paolo Lüers, emitió un comunicado este martes donde se defendió ante los señalamientos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral que le imputa la FGR en su contra.

En el Tribunal Primero Sentencia de San Salvador continúa el juicio en contra de Ernesto Muyshondt, Benito Lara, Ramón Arístides Valencia, Wilson Alvarado y Paolo Lüers, procesados por presunto fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

La FGR señala que los imputados ofrecieron beneficios a las pandillas durante las elecciones presidenciales en 2014 y también en el periodo de elecciones de diputados de 2015.

Lüers manifestó que en esta vista pública, no se presentó y ni se dejó representar por un abogado defensor, ya que considera que “no tiene sentido defenderme ante una justicia, que ha perdido su independencia y ya no respeta el debido proceso”.

El periodista y columnista señaló que luego de desfilar las supuestas pruebas de la FGR, de las cuales “ninguna comprobó que yo haya cometido los delitos que me imputan, pidió que me condenaran a 24 años de prisión. Me duplicaron los años de prisión, porque según la FGR cometí los delitos dos veces, en dos eventos electorales: la presidencial del 2014 y la legislativa del 2015”.

Este martes la defensa daría los alegatos finales; en ese sentido, Lüers daría su defensa por medio de redes sociales. “No me defenderé ante una justicia pervertida, sino ante el público”, señaló.

Bajo ese contexto, Lüers sostuvo que todo el juicio en su contra “es nulo”, ya que “es ilegal” procesarlo como acusado ausente. Esto tomando en cuenta que la reforma que permite procesar a un imputado en su ausencia data del año 2022. “Es improcedente aplicar en mi caso la reforma que no estaba válida ni cuando presuntamente se cometieron los delitos, ni tampoco cuando se inició el juicio, en enero de 2020”, señaló.

El comunicador planteó que en la vista pública la FGR no ha presentado ninguna prueba: testimonio, video, grabación de llamadas, fotos que confirman los testimonios de los ex jefes pandilleros convertidos en testigos criteriados”. En ese sentido, agregó que “la Fiscalía no ha sido capaz, o no quiso, presentar a los testigos criteriados en la vista pública. Los defensores no tuvieron oportunidad de encararlos y someterlos a interrogatorio, como mandan las reglas del debido proceso”.

Lüers explicó que, respecto a las elecciones presidenciales de 2014, desde antes de la acusación, enfrentó a representantes de las pandillas en una reunión “para convencerlos que se abstuvieron de hacer pactos electorales con ningún partido y de cualquier intervención en la forma que dieran su voto en las comunidades que ellos controlaban”.

“Hice precisamente lo contrario a lo que se me acusa”, señaló Lüers en un comunicado de prensa dado a conocer este mediodía (martes) cuando se desarrollaba la vista pública en el Centro Judicial Isidro Menéndez.

Sobre las elecciones de 2014 “ya no hice ningún intento de intervenir en las decisiones de ninguno de los partidos ni de las pandillas sobre pactos electorales”, señaló. Lüers llamó a los miembros del Tribunal Primero Sentencia a actuar conforme a la ley y sobreseer el caso por las razones antes planteadas.

