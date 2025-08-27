“Por mis manos no ha pasado nunca ni cinco centavos para la delincuencia”: Benito Lara

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El exministro de Seguridad, Benito Lara afirmó a la prensa que por sus manos “no ha pasado nunca, ni cinco centavos para la delincuencia”, esto, en respuesta a la acusación que hace la FGR contra él y otros imputados de haber entregado dinero a las pandillas a cambio de apoyo electoral en las elecciones de 2014-2015.

Lara espera una sentencia justa y se declaró inocente con las pruebas que su defensa ha recopilado en este caso donde también están siendo juzgados el ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, el exministro de Gobernación, Arístides Valencia y el periodista, Paolo Luers.

Todos los detenidos son acusados de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República pidió al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador que imponga una pena de 24 años de prisión para Muyshondt, el periodista Paolo Lüers y el civil Wilson Alexander Alvarado, y para los exfuncionarios Benito Lara y Arístides Valencia pidió una pena de 18 años de prisión.

Durante esta jornada de este martes, se presentarían los alegatos finales por parte de la defensa. La defensa de Lara dijo que tenían pruebas suficientes para mostrar su inocencia.

A Benito Lara se le revocaron las medidas sustitutivas, y ahora guarda prisión en las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez, instalaciones donde se desarrolla la vista pública. “Yo creo que no había motivo, porque nunca he hecho ningún intento de fuga ni de salir de ningún lugar, como dije, en alguna oportunidad. Si eso hubiera estado en mi mente, tuve cinco años para hacerlo, pero aquí estoy con la frente en alto, enfrentando esta situación”.

Sobre lo que la fiscalía sostiene, que los imputados entregaron dinero a las pandillas, Benito Lara respondió que “por mis manos no ha pasado nunca, ni cinco centavos para la delincuencia”. Negó que cuando fue diputado por el FMLN hubiese otorgado beneficios a pandilleros, sino todo lo contrario.

“Nunca ha pasado ninguna idea, en mi mente, y ninguna iniciativa, en el caso legislativo, que haya favorecido la delincuencia. Mi conducta ha sido distinta. Voté cuando se aprobó la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas, voté incluso para que hubiese intervenciones telefónicas para que pudiera haber una mejor investigación del delito. Voté innumerables veces para aumentar incluso las penas, reformar el Código Penal y Procesal Penal”, comentó Lara en declaraciones a la prensa.

“Cuando estuve como ministro (de Seguridad), sabrán perfectamente que juntamente con la Fiscalía General de la República hicimos en centros penales una serie de registros, precisamente para quitarle a la delincuencia el mecanismo de comunicación que tenía hacia afuera”, añadió el exfuncionario.

Lara puntualizó que será su palabra “contra la un delincuente que tiene beneficios y que le han perdonado todos sus delitos, como él mismo lo dijo, que son innumerables. Ese delincuente está bien y está en Estados Unidos bien tranquilo, protegido”, dijo Lara.

De hecho, el periodista Roberto Valencia, reveló, en una entrevista en Encuentro con Julio Villagrán, que durante el gobierno del profesor Salvador Sánchez Cerén, en el estuvo como ministro de Seguridad Benito Lara, fue cuando se desarrolló la “verdadera guerra” contra las pandillas.

Y es que en la política de seguridad de Sánchez Cerén contempló, en primer lugar la represión o persecución contra las pandillas, además de la prevención y la rehabilitación.

