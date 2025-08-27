Septiembre acogerá la Cupra FIP Platinum en la ciudad de Sevilla

Del 15 al 20 de septiembre del año en curso, la ciudad andaluza llevará a cabo el máximo torneo internacional de pádel; así lo han anunciado las autoridades locales, entre ellas, Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, y José Luis Sanz, alcalde de Sevilla.

Está es la segunda ocasión que España, acoge este torneo.

En el cartel oficial se titula “FIP Platinum Sevilla’” de pádel, el cual está incluido en el Circuito Cupra FIP Tour.

En su primera edición éste se realizó en la ciudad de Marbella, posteriormente se realizó en Puebla, México; Sevilla tiene la oportunidad de desarrollarlo en su tercera temporada y en la cuarta nuevamente se hará en México.

Patricia del Pozo apuntó que el pádel se vuelve una modalidad donde se destacará la amplia trayectoria deportiva, por ello han extendido un aproximado de 9200 licencias federadas de deportistas de altísimo nivel, en diversas ramas.

“Entre el 15 y el 20 de septiembre tendremos en Sevilla, por primera vez, el FIP Platinum, donde se disputarán 176 torneos”, añadió.

José Luis Sanz indicó que “Sevilla se consolidará como epicentro del pádel, todo ello, gracias al interés de los jugadores”. Agregó que el torneo se llevará en las instalaciones del Club Icónico.

Sevilla destaca por contar con 2 deportistas en este rubro, entre ellos: Paquito Navarro, quién se ubica en la 12º del ranking FIP y Victoria Iglesias, en la posición 20ª del ranking FIP. Al acto de presentación se han acercado los deportistas, Paquito Navarro y Laura Luján.

El edil andaluz externó que el Ayuntamiento seguirá trabajando con empeño para que Sevilla continúe atrayendo los mejores campeonatos, y para que profesionales y deportistas sevillanos sigan pasando cada vez más tiempo en esta magnífica ciudad que es Sevilla.

