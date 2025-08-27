¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA REFORMA EN EL SISTEMA HOSPITALARIO?

Compartir

Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

¿Recuerdas al menos un poquito lo sucedido en la pandemia?

Además de lo oscuros que fueron esos días, fueron días en los que de manera más descarada el régimen robó.

Recuerda, incluso una ley se estableció para evitar que la población descubriera lo que intuía, la ley Alabí.

Esa ley fue dirigida a encubrir entre otros, los arreglos que el régimen hizo con las pandillas, al utilizarlas como vehículo para manipular política y electoralmente la entrega de ayuda a las comunidades que controlaban, mientras y al mismo tiempo el régimen inflo los gastos de la emergencia, a favor del círculo presidencial, de lo que después de sobrada cuenta los informes que por separado tanto la FAO como sobre todo la OMS publican, exponiendo en esos informes a Colombia y, principalmente a nuestro país, como los que más desviaron los fondos dirigidos a enfrentar la pandemia para beneficios particulares y privados, en todo occidente, tanto los provenientes desde el organismo global como los de la banca multilateral, lo que además también se hiciera público y por separado, de parte de esta, y que todos sabemos enriqueció sobremanera a los funcionarios de ese círculo, como además a los amigazos más cercanos del régimen.

En ese marco, era de esperar que el régimen retomara el proyecto que una vez adelantó la administración Flores, que con engaños y falsedades intentó privatizar tanto el sistema de salud como el de educación públicos, lo que no lograra gracias al esfuerzo combinado tanto del cuerpo médico como de algunos docentes que se les sumaron, así como de la sociedad civil organizada.

Las condiciones han cambiado desde entonces, pues por un lado la supuesta lucha contra la inseguridad le ha permitido al régimen adelantar su proyecto dirigido a establecer la dictadura, acabando con la institucionalidad, la legalidad, y por supuesto la organización civil, debilitando por la represión y la persecución, las detenciones arbitrarias y la tortura, el asesinato y las desapariciones, institucionalizadas como durante la era de los regímenes militares, a la sociedad civil, y sometiéndola por temor a estos a los intereses del régimen.

Mediando el terror.

Ahora imponen esa reforma sin realizar consultas, con la bancada oficialista haciendo lo que le dice el ejecutivo que haga, sin discutirla, medirla o como mínimo, llamando a expertos, nada de eso, simplemente apretando los botones, lo único que saben hacer, mediando primero el nombramiento de una militar en la cartera de educación con el propósito de distraer la opinión pública, cuyo primer comunicado fue una orden, simple y llana, para que el cuerpo docente se dedique a revisar los cortes de pelo, mientras y bajo la cobertura que les ofreció la prensa, se desmonta con esta reforma al sistema público de salud, introduciendo elementos como el servicio particular, el contrato de médicos para atención especial y el desmontaje del sistema de control de las finanzas en salud.

Porque de eso se trata.

Es decir, del beneficio para los de siempre.

