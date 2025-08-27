Costa Rica contra ocupación de Gaza por Israel

Compartir

San José/Prensa Latina

El anuncio de la ocupación de Gaza por Israel, y su decisión de aprobar planes para la construcción de asentamientos en Cisjordania “contravienen normas fundamentales del derecho internacional”, declaró este martes el gobierno de Costa Rica.

Esas decisiones violan en particular el Derecho Internacional Humanitario, así como múltiples resoluciones de las Naciones Unidas y medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, añade un comunicado de la Cancillería.

“El VI Convenio de Ginebra de 1949 sobre Derecho Internacional Humanitario –precisa la declaración- establece obligaciones claras para la potencia ocupante, entre ellas, la protección de la población civil”.

Ello implica –apunta el comunicado- “la obligación de respetar la dignidad humana, garantizar la protección de civiles, de la infraestructura crítica, como los hospitales; permitir el acceso de asistencia humanitaria sin obstáculos y abstenerse de utilizar tácticas que ocasionen hambre o sufrimiento”.

Las autoridades ticas reiteran, además, su llamado «a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes; el alto al fuego y que se tomen todas las medidas necesarias para el ingreso continuo, expedito, seguro e incondicional de ayuda humanitaria a todas las regiones de la Franja de Gaza».

Costa Rica rechaza –afirma el texto- «el rápido aumento de los niveles de desnutrición aguda en Gaza, como lo indican la Clasificación Integral de Seguridad Alimentaria, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Comité Internacional de la Cruz Rojas y la Organización Médicos sin Fronteras».

El gobierno de San José instó también «a que todos los actores en el conflicto cumplan de manera irrestricta con un arreglo pacífico y justo que permita a Israel y Palestina vivir en paz y seguridad, y a sus ciudadanos con tranquilidad y dignidad, con las líneas fronterizas acordadas por la ONU en la resolución 242 del año 1967».

