Así se va a distribuir el presupuesto 2026 a los ministerios e instituciones del Estado. Foto: Diario Co Latino

Así se distribuirá el presupuesto 2026 presentado por Hacienda

10 octubre, 2025

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presupuesto general del Estado 2026 tendrá aumentos significativos en algunas áreas;. Educación, Salud y Seguridad son las “áreas estratégicas” del Gobierno, según manifiestan las autoridades. Estos serán los presupuestos de los ministerios para el próximo año:

La Presidencia de la República tendrá un presupuesto de $190,263,258, más de $60.5 millones con respecto al presupuesto de 2025, el cual fue de $139,667,868.

El ramo de Hacienda tendrá $120,795,871 para 2026, un aumento de $27 millones respecto al de 2025, el cual fue de $93,410,868.

Al ramo de Relaciones Exteriores se le asignan $50,492,968 para 2026, un incremento exactamente de $5 millones, ya que para 2025, fue de $45,492,968.

Al Ramo de la Defensa Nacional se le asignan $334,596,852, un incremento de $20.2 millones respecto al de 2025, el cual fue de $314,363,162. El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial tendrá $280,913,509, este representa una reducción de $2.7 millones respecto al 2025, el cual fue de $283,677,604.

Al ramo de Seguridad Pública y Justicia se le asignan $702,585,525, un incremento de $113.5 millones respecto al 2025, el cual fue de $589,033,103.

El Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología tendrá $1,641,150,290 de presupuesto para 2026; si bien el ministro de Hacienda, Jerson Posada dijo en la conferencia de prensa del pasado 30 de septiembre que el presupuesto de Educación sería de $1,524 millones, el dato correcto es $1,641 millones, un aumento de $100.6 millones, ya que para el 2025 se tuvo $1,540,451,454.

El Ramo de Salud tendrá un presupuesto de $1,325,025,360, un incremento de $145.5 millones con respecto al año pasado, pues le fueron asignados $1,179,431,939

El Ramo de Trabajo y Previsión Social tendrá una asignación de $14,970,280, un leve aumento de $56 mil, ya que para 2025 le fueron asignados $14,913,784.

Al ramo de Cultura se le aumentan $3.1 millones, pasando de $27,699,131 para 2025 a $30,865,217 para 2026.

El ministerio de Vivienda tendrá un aumento de $2.3 millones para el próximo año, pasando de $11,214,177 a $13,600,661

El Ramo de Desarrollo Local tendrá un presupuesto de $39,072,543, un aumento de $1.7 millones respecto al 2025, el cual fue de $37,334,019.

El ramo de Economía tendrá una reducción de $10.6 millones, pasando de $75,210,044 a $64,541,926 para 2026.

Al Ramo de Agricultura y Ganadería se le asignan $164,954,101, un aumento de $72.8 millones con respecto al presupuesto asignado en 2025, el cual fue de $92,142,842

Al Ramo de Obras Públicas y de Transporte se le asignan $934,806,478, un aumento de $210 millones con respecto al 2025, el cual fue de $724,749,632

El Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá una asignación de $16,039,197, un aumento de $46 mil respecto al 2025, que fue de $15,992,564

Al ramo de Turismo se le asignan $58,092,517, un aumento de $16.5 millones respecto al 2025, el cual fue de $41,508,610.

Los presupuestos del ministerio público ascienden a $133,745,285: el cual se desglosa así: Fiscalía General de la República: $91,664,660 ($3 millones más con respecto al 2025); la Procuraduría General de la República: $35,035,969 ($624 mil más que en 2025); la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: $8,838,756 (una reducción de $1.9 millones respecto al 2025).

La Corte de Cuentas de la República tendrá un presupuesto de $55,820,585 (un aumento de $5.3 millones en comparación con el 2025).

El Tribunal Supremo Electoral tendrá $12,397,722 (un aumento de $4 millones respecto al 2025).

El Tribunal de Servicio Civil se le asignan $1,378,140, para 2026, una cifra muy similar a la del año 2025 ($1,374,855)

Al Tribunal de Ética Gubernamental se le asignan: $2,403,234; el presupuesto del TEG de 2025 fue de $2,399,358.

El Instituto de Acceso a la Información Pública se le asignan $1,902,399, una cifra muy similar a la de 2025 ($1,899,377) y el Consejo Nacional de la Judicatura $6,016,316; en 2025 se le asignaron $6,005,213.

El presupuesto de la Asamblea Legislativa sería de $46,996,257, mismo que el del año pasado. El presupuesto del Órgano Judicial, sería de $533,455,000, un aumento de $41.1 millones.

Fue el pasado 30 de septiembre que el Ministerio de Hacienda presentó el anteproyecto del presupuesto general del Estado por $10,555,580,928, representando un aumento de $892,5 millones con respecto al del 2025. Será este viernes que el ministro de Hacienda, Jerson Posada asistirá a la Comisión de Hacienda para su explicación.

