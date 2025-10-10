Presupuesto 2026 de Presidencia sube $50.5 millones

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Presidencia de la República contará con $50.5 millones más en su presupuesto para el próximo año en comparación con 2025. Pasa de $139,667,868 a $190,263,258, según el anteproyecto de presupuesto general de la nación.

Según el documento de presupuesto de la Presidencia de la República, la Dirección y Administración Institucional tendrá $23,587,932; la Secretaría Jurídica de la Presidencia, $990,170. La Secretaría de Innovación de la Presidencia Secretario de Innovación de la Presidencia $73,315,655, de los cuales $8,570,655 son del fondo general y $62 millones de préstamos externos.

A la Secretaría de Comercio e Inversiones se le asignan $879,540. A la Secretaría de Prensa de la Presidencia $2,001,170. A la Secretaría de Comunicaciones, $7,051,174. La Secretaría de Valores $2 millones, esta institución fue creada en agosto de este año, esta tiene como fin, ser la «autoridad en materia de consejería ética, moral o espiritual de la Presidencia de la República»; esta debe asistir y asesorar a las distintas instituciones que conforman la administración pública en temas como valores e integridad.

También, en el presupuesto de la Presidencia se incluye el Apoyo a Instituciones Adscritas con $67,379,928, que será financiado con $44,476,595 del fondo general y $22,903,333 de préstamos externos. También, el apoyo a otras entidades se le asignan $266,570. Al Organismo de Mejora Regulatoria se le asignan $791,119.

Un dato relevante es que al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) se le asignan $12 millones, un incremento de 700% con respecto al presupuesto de 2025, el cual fue de $1.5 millones. Dentro de este apartado se incluye el protocolo del Estado y Seguridad del Estado.

El presupuesto de Casa Presidencial se incrementará exactamente en $50,595,390. En cuanto a las plazas, se reducen 68 en planilla. Para 2026, funcionará con 1,154 plazas con un monto de $20,955,715. Sin embargo, las remuneraciones se incrementan; para 2025, se tuvo $27,428,965 y para el próximo año, se le asignan $31,744,880.

