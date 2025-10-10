¿OBRAS DE HARINA O FALTA DE MANTENIMIENTO POR CORRUPCIÓN?

Compartir

Por David Alfaro

10/10/2025

Las lluvias de anoche dejaron algo más que calles inundadas y destruidas en Santa Ana y otros lugares del país : dejaron al descubierto la mentira del “gobierno más cool y eficiente de la historia”. El agua no sólo corrió por las avenidas, también se llevó de encuentro el discurso de #Bukele, ese que alguna vez repitió con tono mesiánico, acusando a los gobiernos anteriores de construir “obras de harina” que se deshacían con la primera tormenta. Pues bien, parece que ahora el propio Bukele debería mirarse al espejo (aunque con tanta propaganda tal vez ya ni se reconozca) y preguntarse: ¿qué clase de material se está usando hoy? ¿O acaso las carreteras se levantan y se aseguran por decreto presidencial desde Twitter?

En Santa Ana, las calles se doblaron y se partieron como si fueran hechas de harina. En decenas de municipios, las calles parecen zonas de guerra. Y lo más preocupante es que no sólo hablamos de comunidades olvidadas en lo profundo del país, sino también de vías principales, esas, como la ruta militar, que deberían recibir mantenimiento cada año. Pero claro, el mantenimiento no da “likes” ni produce videos épicos para las redes oficiales. Mejor invertir en obras turísticas, luces, propaganda o en nuevas maneras de justificar préstamos multimillonarios que nadie sabe en qué terminan.

Porque esa es la gran pregunta que ningún fanático del dictador se atreve a hacer: ¿dónde están los 15 mil millones de dólares en préstamos? ¿Dónde están los más de 55 mil millones de dólares de presupuestos manejados durante más de seis años? ¿Y qué pasó con los casi 1,500 millones del FOPROMID, ese fondo que se supone debía atender emergencias como esta? Si el dinero existió (y los documentos lo prueban), entonces sólo quedan dos opciones: o lo gastaron en obras que no se ven, o la corrupción es tan grande que ni siquiera siete años de reserva o una tormenta pueden ocultarla.

Los gobiernos de ARENA y del FMLN, con todos sus errores y corrupción, dejaron obras públicas que hoy todavía resisten: carreteras, viaductos, puentes y más de mil cárcavas reparadas. Pero esas obras, como todo en la vida, NECESITAN MANTENIENTO. Y ESO ES PRECISAMENTE LO QUE BUKELE NO HA HECHO. En lugar de fortalecer la infraestructura, prefirió fortalecer su imagen. En lugar de tapar baches, tapó gastos y contrataciones por 7 años.

Así que cuando escuchemos a los fanáticos repetir el viejo guion de “todo es culpa de los de antes”, conviene recordarles que las calles destruidas de hoy ya no son herencia del pasado, SINO PRUEBA VIVA DEL PRESENTE. La corrupción también se manifiesta en el abandono, y el cemento que se quiebra y el asfalto que se levanta es tan sólo el reflejo del país que se desmorona a pasos agigantados.

Obras de harina, decías, Nayib Bukele? Tal vez tenías razón, pero olvidaste mencionar que el panadero ahora sos vos!!

