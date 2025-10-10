Alcalde y Concejo Municipal de Chalatenango Centro acusados de vulnerar derechos laborales

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Chalatenango Centro (SITMUNC) denunció públicamente, ante los medios de comunicación, la creciente vulneración de derechos laborales por parte del alcalde Martín Leiva y su concejo municipal. Según los representantes sindicales, ninguna administración anterior se había atrevido a transgredir los derechos adquiridos que ahora se ven comprometidos con la reciente aprobación del Nuevo Reglamento Interno de Trabajo, el cual vulnera las prestaciones contempladas en el Manual del Sistema Retributivo y en la Ley de la Carrera Administrativa del Concejo Municipal.

Los sindicalistas detallaron que el 19 de junio de 2025, el alcalde Martín Leiva y su concejo municipal aprobaron un nuevo Reglamento Interno de Trabajo que, según el sindicato, representa una regresión en los derechos laborales adquiridos.

“Esto desmejora las prestaciones consagradas y que por más de 20 años hemos gozado”, advirtieron los representantes del SITMUNC.

Entre las principales afectaciones señalaron la reducción de la prestación económica por renuncia voluntaria, que pasa de un 100% del salario básico devengado por cada año de servicio a solo 15 días por cada año trabajado.

El nuevo reglamento también elimina los montos fijos de los dos bonos anuales, dejándolos sujetos a la disponibilidad financiera y no como una obligación prioritaria. Además, denunciaron la falta de claridad respecto a la prestación del aguinaldo del 100% y criticaron la anulación de los permisos sindicales dentro de las nuevas disposiciones.

“El concejo municipal argumenta que no dispone de fondos para mantener las prestaciones del sindicato, pese a que se registran gastos innecesarios, como la contratación de nuevo personal en la planilla (11 con altos salarios)”, denunciaron los sindicalistas.

El SITMUNC afirmó que la negativa del alcalde Martín Leiva a establecer una mesa de diálogo de alto nivel, necesaria para resolver los conflictos entre el patrono y el sindicato, ha imposibilitado alcanzar una solución al conflicto laboral.

“Existen compañeros que desempeñan funciones en los mismos puestos y categorías, pero no reciben los incrementos salariales establecidos en el Manual del Sistema Retributivo y en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, pese a haber obtenido evaluaciones favorables desde 2024”, señalaron los sindicalistas.

El sindicato explicó que han remitido múltiples documentos al concejo municipal, en los que exponen contextos, antecedentes, fundamentos técnicos y jurídicos que respaldan la nivelación salarial y el restablecimiento de prestaciones mediante una reforma a la normativa vigente. Sin embargo, denunciaron que su petición fue rechazada con el argumento de falta de fondos, a pesar de que el asesor jurídico habría emitido recomendaciones favorables al respecto.

Asimismo, el SITMUNC señaló que han transcurrido más de dos meses desde que se emitió un acuerdo para trasladar la solicitud a la unidad jurídica, con el fin de obtener una opinión legal, y para instruir a las gerencias administrativa y financiera a elaborar informes técnicos relacionados. No obstante, el sindicato afirmó que aún no han recibido respuesta ni información oficial sobre la decisión tomada.

“Desconocemos si la falta de respuesta del concejo municipal obedece a la ausencia de una opinión técnica, a retrasos o deficiencias administrativas, a limitaciones legales de la Unidad Jurídica, o simplemente a la continuidad de prácticas dilatorias que perjudican a la clase trabajadora municipal y retrasan la mejora de sus prestaciones”, manifestaron los representantes sindicales.

“Es evidente que los temas relacionados con la clase trabajadora no forman parte de las prioridades de este concejo municipal. Prueba de ello son la reducción de prestaciones, la falta de aplicación de derechos adquiridos, la precarización de las condiciones laborales, los bajos salarios y la vulneración de derechos consagrados. Todo esto contrasta con la situación de quienes perciben altos ingresos, a quienes no les afecta si se suspenden los bonos o si solo se reconoce el 50% de la prestación por renuncia voluntaria», declaró el SITMUC.

Los trabajadores de la Alcaldía de Chalatenango Centro consideran que la continuidad y restablecimiento de las prestaciones laborales constituye un derecho adquirido, amparado en principios de legalidad y lógica de aplicabilidad, y que su cumplimiento es indispensable para resolver otros asuntos pendientes dentro de la institución.

El sindicato sostiene que los derechos laborales consagrados no pueden depender de la voluntad del concejo municipal de turno, ni justificarse en una supuesta indisponibilidad financiera, ya que la administración de los recursos públicos es responsabilidad exclusiva de las autoridades, no de los trabajadores. Por tanto, señalan que es obligación de la alcaldía garantizar la estabilidad y las prestaciones del personal, bajo los principios de compromiso institucional y buena fe.

Asimismo, el SITMUNC recordó que la situación actual implica una violación al artículo 52 de la Constitución de la República, que establece que “los derechos reconocidos a favor de los trabajadores son irrenunciables”, así como al literal e) del artículo 24 del Código de Trabajo, que reconoce la costumbre como fuente de derecho.

“Como sindicato expresamos nuestro total rechazo y condena a esta acción aberrante, inconsulta y realizada a espaldas de la clase trabajadora, pues atenta contra sus derechos y representa una clara regresión en el goce de las conquistas laborales históricamente adquiridas”, manifestaron los representantes del SITMUNC.

Ahora, el sindicato exige el restablecimiento de la prestación económica por renuncia voluntaria, equivalente al 100 % de un salario básico por cada año de servicio; que se establezcan los montos fijos de los bonos anuales y se garantice su pago; que se aclare y asegure el pago de $100 de aguinaldo para el personal nombrado, contratado o bajo proyectos; y que se reconozca y respete el ejercicio de la libertad sindical, respaldado por la legislación nacional e internacional.

Además, demandan la instalación de una mesa de diálogo transparente, responsable y seria entre los miembros del concejo municipal y el sindicato, así como la aplicación de la nivelación salarial y el aumento correspondiente, ya sea mediante una reforma al presupuesto municipal vigente o su incorporación en el presupuesto 2026.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...