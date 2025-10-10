Fuertes lluvias dejan vehículos arrastrados en Santa Ana

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Los equipos de Protección Civil trabajaron en la liberación de vehículo atrapado por acumulación de agua, tras las recientes lluvias sobre la 25 calle Poniente, en Santa Ana; asimismo, las calles de las aldeas San Antonio, en Santa Ana, donde colapsó el sistema de drenaje y varios vehículos resultaron afectados.

“Atendimos reporte de vehículo inundado con personas atrapadas en 25 calle Poniente y 14 avenida Sur, Santa Ana. Tras nuestra intervención, realizamos la evacuación y trasladamos a los ocupantes a una zona segura”, publicó el Cuerpo de Bomberos en redes sociales.

Las calles del redondel que conduce hacia Los Naranjos, en Santa Ana, también resultaron inundadas, debido a las intensas lluvias; igual situación ocurrió en el Parque Colón, la 14 avenida sur, octava avenida sur, terminal de buses Francisco Lara Pineda y otros de Santa Ana.

Además, en la zona céntrica de Santa Ana se reportó lluvia de fuerte intensidad acompañada de abundante granizo.

Las calles en las cercanías de la terminal de autobuses en Metapán, Santa Ana, fueron inundadas por la fuerte tormenta.

Debido a las condiciones climáticas de las últimas horas, se reportan postes y árboles caídos sobre el tendido eléctrico en la Avenida El Cerro, en Ayutuxtepeque.

En la Colonia Zacamil, Mejicanos, reportaron lluvias y fuertes vientos, también, corte de la energía eléctrica.

En el final de la 29 avenida Norte, Ayutuxtepeque, un árbol caído sobre la vía obstaculizó el paso. Protección Civil removió un árbol caído sobre un vehículo en Bulevar Los 44, departamento de Santa Ana; además, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) trabajó en la remoción de un derrumbe en la calle Antigua al Portezuelo, Santa Ana.

Entre tanto, el Equipo Táctico Operativo de Protección Civil removió un árbol caído que obstaculizaba el paso vehicular, en el kilómetro 8 1⁄2 de la carretera Troncal del Norte, Ciudad Delgado, San Salvador.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicó que las fuertes tormentas durante la tarde de este jueves fueron acompañadas de ráfagas de viento de hasta 40 km/h, que generaron la caída de ramas, árboles y vallas publicitarias en los departamentos de Santa Ana, Cabañas, Chalatenango, San Miguel, Morazán y el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Para este viernes, se esperan lluvias y tormentas cerca del mediodía en sectores de la franja volcánica y cadena montañosa norte. En la tarde habrá lluvias y tormentas, principalmente en la franja volcánica y zona costera.

En la noche, las lluvias y tormentas en todo el país, principalmente en la zona centro, las cuales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento superiores a los 36 Km/h.

El ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada. Estas condiciones continúan influenciadas por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), una vaguada y la onda tropical que genera una baja presión en el pacífico que favoreciendo las lluvias en el territorio nacional.

