Asamblea Legislativa aprueba informes de labores de ministerios sin explicaciones

La Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, aprobó este miércoles seis informes de labores de diferentes carteras de Estado, sin escuchar explicaciones de los ministros en las comisiones. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz cuestionó la ausencia de rendición de cuentas.

“Muchas veces, la gente se pregunta qué hacen con el dinero; justamente, estos informes de labores son los mecanismos que establecen nuestras leyes para que los titulares de cada ministerio le expliquen a la Asamblea Legislativa y a la población sobre lo que han hecho con su dinero”, comentó Ortiz.

La Constitución de la República señala que corresponde a la Asamblea Legislativa “recibir el informe de labores que debe rendir el Ejecutivo por medio de sus ministros, y aprobarlo o desaprobarlo”.

“Tienen que dar una explicación a la Asamblea Legislativa sobre ese informe. Ya sabemos que el papel aguanta con todo, por eso, es de lógica pensar que además de venir a dejar un documento por escrito, se hagan presentes los ministros de Estado a cada una de las comisiones donde se ‘estudian’ los informes de labores para dar explicaciones más detallada, especialmente de aquellos aspectos que han quedado pendientes en su gestión y aquellos que no rinden de la mejor manera”, comentó Claudia Ortiz en el pleno legislativo.

Los informes de los ministerios que la Asamblea aprobó este miércoles fueron de: Educación, Cultura, Desarrollo Local, Obras Públicas y de Transporte, Gobernación y Vivienda. En las comisiones de la Asamblea, los diputados de Nuevas Ideas se negaron a citar a ministros para que rindan cuentas de sus informes. En una de las comisiones, el oficialismo sostuvo que los funcionarios presentarán sus «logros» cuando se discuta el presupuesto general de la nación 2026.

“A mí me llama la atención que están cuidando tanto que no vengan los ministros a que se le hagan preguntas. ¿Cuál es el miedo de que vengan los funcionarios a dar explicaciones y rendir cuentas?, hay varias preguntas que hacer”, enfatizó Ortiz.

“¿Por qué no se permitió que vinieran los ministros de los ramos a darle explicaciones ellos?, sino que ponen a los diputados a cuidarles la espalda. ¿Son capaces los ministros de dar explicaciones? ¿Sí o no?”, cuestionó la legisladora.

Los informes fueron aprobados individualmente con los votos a favor de Nuevas Ideas. La oposición votó en contra.

