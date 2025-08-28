Nuevo mercado San Miguelito albergará a comerciantes que estaban antes del incendio

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El nuevo mercado San Miguelito, inaugurado a inicios de esta semana, aún no se encuentra abierto al público ni para los comerciantes. El centro de abastos albergará a los comerciantes que tenían un puesto en el antiguo inmueble, el cual fue incendiado en septiembre de 2021.

Fue el presidente de la República, Nayib Bukele, quien inauguró la noche del lunes el mercado San Miguelito; sin embargo, fue hasta la noche del martes que lo hizo oficial y público a través de una cadena nacional grabada con algunos comerciantes que presenciaron el evento en la terraza del nuevo mercado.

Bukele recorrió las instalaciones del nuevo mercado San Miguelito, construido luego de que un incendio consumiera la mayor parte de la antigua estructura en el año 2021. Se invirtieron $34 millones provenientes del fondo general, informó el mandatario.

El nuevo mercado San Miguelito cuenta con 1,040 locales para diferentes comercios con cuatro niveles y terraza.

El área de construcción totaliza 45 mil metros cuadrados.

Bukele aseguró que todos los comerciantes que tenían un local antes del incendio tendrán un puesto en el nuevo mercado. A partir de este miércoles, la Dirección de Mercados se reuniría con los comerciantes para el proceso. El mandatario afirmó que el mercado también estará funcionando de noche.

Sobre la cuota de arrendamiento de los locales, “será la misma cantidad” que la de antes, informó Bukele.

“Cada comerciante tendrá un contrato formal”, donde se especifiquen todos los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Los comerciantes no pagarán tasas o impuestos municipales, únicamente la cuota de arrendamiento, la luz y el agua que cada local consume.

Bukele sostuvo que el Mercado San Miguelito anterior estaba en condiciones “deplorables e insalubre”, así como se encuentran la mayoría de mercados a escala nacional. Lo dejaron abandonado, dijo Bukele, quizá porque olvidó que fue alcalde la alcaldía de San Salvador durante tres años.

Este mercado será administrado por la Dirección de Mercados, creada recientemente por la Asamblea Legislativa a petición del Ejecutivo.

“Lo más importante de la Dirección de Mercados Nacionales es que le devuelve al Estado la capacidad de garantizar orden, dignidad y estabilidad en los mercados públicos. Para los comerciantes esto lo cambia todo en el buen sentido: ya no estarán solos, tendrán ahora una institución que trabaje para ustedes, que vele por sus derechos y que no le rinda cuentas a nadie más que a ustedes mismos y al pueblo salvadoreño», comentó Bukele.

Así está distribuido el nuevo mercado

Nivel 1: el primer nivel cuenta con 288 locales y 11 bodegas, además de servicios esenciales como Sala de Lactancia y un Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI).

Nivel 2: consta de 266 locales y 14 bodegas, además de 4 ascensores, 2 montacargas, escaleras de concreto y metálicas. Ofrecerá frutas, verduras, ropa, calzado, especias y artesanías.

Nivel 3: tiene 243 locales y 14 bodegas, además de un área administrativa, servicios sanitarios y 4 ascensores panorámicos. Acá habrán farmacias, panaderías, salas de belleza y venta de ropa. Un espacio que amplía la oferta de servicios para los salvadoreños.

Nivel 4: integra 219 locales y 14 bodegas, respaldados por 4 ascensores, 2 montacargas. En este espacio se encuentran mariscos, comidas y productos frescos.

Terraza: ofrece 24 puestos de comida, cafés, helados y bares, rodeados de jardines y áreas abiertas. Desde aquí, los visitantes tendrán vista del Centro de San Salvador. Exterior: se encuentra una plaza central, vivero, sala de oración y jardines, además de un área de carga y descarga.

Se entregan 5 nuevos mercados

Bukele informó que no solo se entrega el San Miguelito, sino otros cuatro mercados más que ya están finalizados: el mercado de El Triunfo, Usulután, con un monto de inversión de $1.3 millones. El mercado de Tapalhuaca, en La Paz, con una inversión de $852 mil. El mercado de Chalchuapa, en Santa Ana, con una inversión de $17.6 millones. Y la Plaza Gastronómica en Monte San Juan, en Cuscatlán, con una inversión de $1.2 millones.

También otros cinco centros de abastos están en construcción: el mercado de Concepción de Oriente en La Unión, con $1.1 millones de inversión; el mercado de Lourdes en La Libertad, con $10 millones; el mercado de Nueva Concepción en Chalatenango, $10.5 millones; un mercado en La Palma, Chalatenango, $708 mil y el mercado de San José Guayabal, Cuscatlán, $2.8 millones.

Además, el mandatario sostuvo que pronto empezarán a construir los mercados de Santa Tecla, Puerto de La Libertad, Santa Ana y San Miguel. “Estamos construyendo una red nacional de mercados públicos administrados directamente por el Gobierno Central con planificación, orden y visión de largo plazo. En cada uno hemos hecho algo que antes no se hacía: analizar todo, la organización, la distribución de puestos, las tarifas, la forma de pago”, puntualizó Bukele.

